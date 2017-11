L'Ajuntament de València aprova tres milions d'euros per al Xec Escolar

La Junta de Govern de l'Ajuntament de València ha aprovat la convocatòria d'enguany del Xec Escolar que, en total, suposarà ajudes a les famílies per a garantir l'accés a l'Educació Infantil per més de tres milions d'euros. Així ho ha explicat la portaveu municipal, Sandra Gómez, qui ha detallat que s'han resolt les sol·licituds de 4.010 demandants.

A més a més, la Junta ha aprovat també un conveni de col·laboració amb la Universitat de València, a través de la Regidoria de Persones Majors, dirigit a la creació d'una càtedra per al foment dels valors de l'envelliment actiu, saludable i participatiu de les persones majors de la ciutat. Gómez ha detallat que la Universitat col·laborarà en la gestió dels centres de majors i en l'oferta de tallers i activitats que s'ofereix als majors des del consistori (tallers de memòria, salut, bona alimentació, activitats físiques), així com a enfocar estudis des de l'àmbit de la salut (per part de la Facultat Infermeria) específicament sobre la franja de persones de més edat.

Gómez s'ha felicitat per aquest acord que suposa unir, "una vegada més, l'àmbit de la gestió política amb l'àmbit acadèmic, en aquest cas amb una de les universitats de major referència tant en l'àmbit nacional com a internacional".