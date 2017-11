Economia i Hisenda desbloquegen la negociació per a assumir el deute de les fires de València i Alacant

Les negociacions entre les conselleries d'Economia i Hisenda per a desbloquejar la situació de Fira València i definir el seu nou model de gestió van fer un pas endavant important aquest divendres després de la reunió celebrada entre el director general de Comerç, Natxo Costa, i el director de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca. L'objectiu de la seua trobada era desbloquejar els punts de discrepància en el decret d'assumpció de deute de les fires d'Alacant i València. Un dels punts que ha retardat l'acord és que des d'Economia es va demanar a Hisenda incloure en el decret pensat inicialment per a Fira València una solució per al recinte d'Alacant. Una petició que ha sigut atesa i que així quedarà contemplada en el futur decret d'assumpció del deute, segons ha pogut saber aquest diari.

Després de mesos de negociació en els quals hi ha hagut importants discrepàncies, la reunió d'aquest divendres hauria solucionat els principals punts discordants entre els departaments que dirigeixen Rafa Climent i Vicent Soler. Segons van explicar a Diari La Veu fonts coneixedores de la reunió, hi ha acord absolut pel que fa al decret d'assumpció dels 750 milions de deute que arrosseguen ambdues fires. El Consell es farà càrrec de la totalitat del deute generat per les obres d'ampliació i dels imports carregats al FLA, excepte si hi ha algun concepte que no puga ser assumit per motius legals. Els deutes de la Institució Firal Alacantina (IFA) i de Fira València són de 70 i més de 500 milions d'euros, respectivament.

El dilluns s'informarà el comité executiu i el patronat de les fires de la decisió. Tot i que les mateixes fonts eviten donar una data concreta per a l'aprovació del decret, la previsió amb la qual treballen és que entre dimarts i dimecres de la pròxima setmana comence el procés de tramitació. Aquest tràmit no hauria de suposar un problema, segons expliquen des d'Economia, perquè l'acord és definitiu entre ambdues conselleries. Per tant, s'espera que es puga fer amb rapidesa, com també han confirmat fonts d'Hisenda.

Fer coincidir els dos decrets

Economia havia planificat portar al ple del Consell aquest divendres l'aprovació del decret mitjançant el qual s'estableix que les fires han de ser d'interés general per a l'economia valenciana. Finalment, van decidir no presentar-lo i esperar a obtindre l'acord assolit amb l'assumpció del deute per a poder portar a un ple –encara per determinar– els dos decrets al mateix temps. Sense assegurar si el presentaran al ple del divendres 1 de desembre, les fonts de les dues conselleries han afirmat que "es farà amb celeritat".

El següent front obert que queda és decidir com es portarà a terme la gestió de la fira. Des d'Economia han afirmat a aquest diari que, una vegada assumit el deute, s'obrirà un termini de diàleg competitiu. Segons aquest procés, les empreses que liciten podran presentar ofertes econòmiques per la gestió completa de les fires a canvi d'un cànon o, si ho prefereixen, optar a la gestió de fires o esdeveniments concrets. Així doncs, la gestió de Fira València i IFA podrà realitzar-se a través de la col·laboració públicoprivada i el desig d'Economia és que els gestors de les institucions firals siguen majoritàriament valencians.