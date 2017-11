L'alcalde de Burjassot volia un condemnat per amenaces amb pistola de cap de policia

El nomenament com a intendent de la Policia Local de Burjassot d'un agent condemnat pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ) per encanonar amb una arma diverses persones en 1985 ha fet saltar totes les alarmes en una part de l'equip de govern de la localitat de l'Horta Nord. La temença per l'assumpte s'ha estés en el col·lectiu local de Compromís després que la coalició nacionalista s'assabentara aquest divendres que el primer edil Rafa García (PSPV) tenia preparat el decret d'alcaldia amb el nom de Leopoldo Bonias com a candidat al càrrec de responsable policial. Tot i que el PSPV manté que el document no està signat, des d'Esquerra Unida asseguren que el decret compta amb la signatura de l'alcalde.

Bonias té un ample historial de vincles amb l'extrema dreta a través dels cursos que va fer per a formar vigilants en l'empresa Levantina de Seguridad, de la qual és copropietari el líder d'Espanya 2000, José Luís Roberto. Compromís per Burjassot està preocupat perquè una persona sobre la qual "es va demanar el seu cessament com a cap de la Policia Local de Paterna per la seua actitud feixista" puga acabar sent l'intendent d'aquest cos de seguretat, explica la portaveu del partit, Lluna Àrias.. Però no és només la filiació ideològica de Leopoldo Bonias el que ha sembrat paor en Compromís, sinó que, a més a més, "pesa sobre ell una sentència ferma per amenaçar amb una pistola una tinent d'alcalde de Xirivella", afegeixen.

Qui fins a aquest divendres era el principal candidat per a dirigir la Policia Local de Burjassot, va ser intendent de Xirivella fins que el 1985 el TSJ el va condemnar a 18 mesos de suspensió de sou i feina per encanonar una tinent d'alcalde. La sentència va vindre de l'Audiència Provincial i posteriorment va ser ratificada pel Suprem. Bonias va ser intendent de la Policia Local de Paterna i posteriorment va ocupar el mateix càrrec a València. En el 2014, l'aleshores alcalde de Paterna, el popular Lorenzo Agustí, va recuperar en comissió de serveis Bonias davant la negativa de tota l'oposició i dels sindicats. Actualment, és intendent en tercer rang de la Policia Local de València.

"El PSPV tenia referències sobre ell", apunten des de Compromís. La coalició assegura que va advertir el seu soci de govern que estaven en contra que Bonias agafara les regnes de la policia. Malgrat això, "l'alcalde diu que és ell qui ha de prendre la decisió i té preparat el decret d'alcaldia que portarà al ple de dimecres", un propòsit que "no tolerarem com a membres del govern". Això no obstant, Compromís celebrarà dilluns una executiva per a prendre una postura tancada sobre la situació.

La plaça d'intendent de la Policia Local de Burjassot ix en comissió de serveis per un temps de sis mesos. Tanmateix, des d'Alcaldia asseguren a aquest diari que la decisió sobre col·locar Leopoldo Bonias al capdavant del cos policial "no està signada" ni tampoc "hi ha res definitiu" al voltant del càrrec. Això no obstant, segons manté el portaveu d'Esquerra Unida José Camarillas el decret d'alcaldia "està signat amb data d'1 desembre" per a procedir a la sol·licitud a l'Ajuntament de València perquè aquest done el vistiplau i Leopoldo Bonias puga accedir al càrrec a Burjassot.

La intenció de Rafa García és convocar la plaça d'intendent, apunten, una oposició que a hores d'ara no està tampoc definida, i cap la possibilitat que es puga convocar abans que acabe el termini de sis mesos de la comissió de serveis que l'Ajuntament vol cobrir. "Hi ha més candidats amb requisits que poden ocupar el càrrec", afegeixen. I encara que reconeixen que Leopoldo Bonies és una de les opcions, apunten que "aquesta persona no és del gust de l'alcalde. Allò més segur és que no siga ell".