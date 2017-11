La UCO atribueix a Zaplana un delicte de tràfic d'influències en una operació de la trama Púnica

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil atribueix a l'exministre de Treball i expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, un delicte de tràfic d'influències per intervindre en una operació entre l'"aconseguidor" de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, i l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella. El presumpte delicte consistiria en la realització de serveis de millora d'imatge de l'exedil per part d'empreses d'aquest informàtic expert en reputació en línia.

Així consta en un nou informe incorporat a la causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón i al qual ha tingut accés Europa Press, que conclou que l'expresident, a instàncies del també investigat Antonio Alonso Conesa, va intervindre perquè l'empresari De Pedro presentara la seua proposta de serveis de reputació en una trobada que va tenir lloc en l'estiu de 2013 en una casa que Ana Botella i José María Aznar posseeixen a Màlaga.

L'informe arreplega que es va acordar inicialment la quantitat de 60.000 euros per a un suposat Pla de Mitjans, si bé davant la dificultat de materialitzar la proposta, com a alternativa per al pagament a les empreses de De Pedro, es va designar a Maldiva –empresa investigada en la trama– com a subcontractista en un contracte públic municipal.