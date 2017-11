El Fòrum Internacional de Música del Palau acaba amb la mirada posada en una segona edició

Aquest divendres ha acabant el primer Fòrum Internacional de Música al Palau, encara que l'últim acte tindrà lloc aquest dissabte amb el concert que oferirà la Banda de Dones de la Federació de Societats Musicals amb direcció de Lidón Bayer. Això no obstant, amb la clausura de les ponències i els debats, l'auditori valencià ja mira cap al futur per a plantejar una segona edició en el 2018, any en què es mantindran les celebracions, ja que l'Orquestra de València commemora 75 anys d'història.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha presidit l'acte de cloenda del Fòrum Internacional de Música, que s'ha desenvolupat a l'auditori valencià des del passat dimecres. 'Anem a escoltar-nos' ha estat el lema del Fòrum, una trobada que ha convertit València en seu del debat i la reflexió sobre el present i el futur d'aquesta disciplina artística, i del seu univers.

El congrés, en el qual han intervingut 54 ponents de 7 països del món, és el colofó a la programació del 30é aniversari de l'auditori musical. En l'acte de clausura també han participat el director del Palau, Vicent Ros, i el director del Fòrum, Juan Ángel Vela del Campo. Tots ells han coincidit a agrair al personal del Palau el seu treball i han afirmat que és el moment de la reflexió, de valorar els continguts i traure les conclusions oportunes. És per això que "hem considerat que tots els continguts d'aquest Fòrum estaran en una publicació i en vídeos a l'abast de totes i tots, perquè servisquen tant als especialistes com a qualsevol que vulga aprofundir en el món de la música", ha explicat Gloria Tello. "Espere que aquest Fòrum haja servit per a donar pas no sols a una segona edició, sinó també per a dinamitzar tots els agents musicals de la ciutat", ha desitjat la regidora.

Com a cloenda musical del Fòrum, dissabte a les 12 hores, als Jardins del Palau, la Banda de Dones de la Federació de Societats Musicals, dirigida per la seua titular, Lidón Valer, interpretarà un concert on la Banda de Dones farà un passacarrer. El públic podrà escoltar el pasdoble Fina Blasco de Rafael Talens, Jaim de Pascual Vilaplana, Amparito Roca de J. Teixidor i Benifaió de Bernabé Sanchís.

Al Fòrum Internacional s'ha abordat 'La necessitat de la música', 'El fenomen de les bandes de música en el territori valencià' i 'L'impacte del Palau de la Música en la vida cultural i social valenciana', així com 'El futur obert de la música'. D'aquesta manera, s'han abordat aspectes com, per exemple, la necessitat dels gestors culturals de programar per al futur, el paper dels joves i la seua relació amb la música, la presència de la dona i la música com a llenguatge universal sense fronteres, entre uns altres.