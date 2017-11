Catarroja detecta que bancs i empreses no paguen la taxa per ocupació del domini públic

L'Ajuntament de Catarroja preveu ingressar al voltant de 200.000 euros en una inspecció tributària a grans empreses i bancs. De moment, ja se n'han recaptat 120.000, després de detectar l'impagament de la taxa per ocupació del domini públic, de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i altres impostos, més les sancions imposades.

Així mateix, el consistori ha informat en un comunicat que ha descobert durant la primera acció de gestió i inspecció que un total de 83 entitats bancàries i grans empreses devien al consistori més de 100.000 euros. Els deutes provenien de l'impagament de la taxa de l'1,5% per ocupació del domini públic i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

Respecte a la taxa de l'1,5%, obligatòria per a elèctriques i telefòniques per la utilització del domini públic, l'Ajuntament ha trobat que 27 empreses no havien realitzat el pagament. En total, es devien més de 76.000 euros, dels quals l'Ajuntament ja n'ha cobrat quasi 70.000.

En la inspecció, el consistori també ha trobat que 56 entitats bancàries no havien abonat l'IAE. Els bancs devien a l'executiu municipal més de 31.000 euros, dels quals se n'han recuperat prop de 30.000.

Finalment, com a resultat de la inspecció de la Regidoria d'Hisenda, s'han imposat 34 sancions per valor de més de 42.000 euros. A més, s'ha penalitzat aquelles empreses que no han abonat els diners que devien i, d'aquestes multes, ja s'han recaptat quasi 19.000 euros.