González Pons (PP): "La Comunitat Valenciana rebutja la idea de Països Catalans"

L'eurodiputat del Partit Popular Esteban González Pons ha assegurat, aquest dissabte, sobre la inclusió de dos eivissencs en les llistes del destituït president de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, que el missatge independentista "està a la baixa a Catalunya". "En la Comunitat Valenciana o Balears, la idea dels 'Països Catalans' és rebutjada per més del 90 per cent de la població. És una quimera, un somni impossible", ha asseverat.

González Pons ha carregat a Eivissa contra Puigdemont, de qui ha afirmat que viu a Brussel·les "amagat, ocult" i "hui per a presentar la seua candidatura a Catalunya, es marxa a Bruges". "No hi ha res més anormal, surrealista, res més estrafolari".

"Com el jutge li ha prohibit eixir de Bèlgica, jo crec que presenta per això la candidatura a Bruges i no a Eurodisney, que és on van els que viuen de les seues fantasies o els que caminen dos metres per sobre de la realitat", ha afirmat González Pons.