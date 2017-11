Condemna unànime de tots els partits polítics a l'últim assassinat masclista

Representants del Consell i d'altres partits valencians han guardat aquest dissabte tres minuts de silenci per l'últim cas de violència masclista ocorregut ahir divendres a Vinaròs, on un home, presumptament, va assassinar la seua exparella i després es va suïcidar. L'acte de condemna coincideix amb el Dia Internacional contra l'Eliminació de la Violència de Gènere i se celebra després d'"un mes complicat", amb tres casos al País Valencià.

Així ho ha expressat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, a les portes del Palau de la Generalitat a València, on s'han congregat polítics i ciutadans en un acte de rebuig a la violència de gènere, per a mostrar-se "al costat de les víctimes i completament en guerra amb els agressors".

"Ha sigut un mes complicat. Ens hem vist ací tres vegades en poques setmanes", ha lamentat Oltra abans de destacar que aquest dissabte és un "dia simbòlic". "Hui hem de tornar als carrers perquè sàpien els agressors que aquesta societat assenyala el masclisme", ha agregat.

Oltra ha reivindicat que "no és possible que hi haja silenci quan una persona sap que la seua companya de treball, la seua germana o la seua amiga està vivint una situació de violència de gènere". "Hem de denunciar, acompanyar les víctimes i assenyalar l'agressor, no podem deixar-les soles en aquesta gran faena que és denunciar i eixir d'aquella situació d'anul·lació que l'agressor practica durant anys", ha defensat.

"Hui, per Katarina –la víctima de Vinaròs–, per les altres cinc dones i xiquetes assassinades enguany; nosaltres en peu, tota la societat unida, amb les víctimes, protegint-les i absolutament enfrontats als agressors, perquè nosaltres diem que no tenen lloc en la nostra societat", ha manifestat, per a emfatitzar que "una societat decent defensa les seues dones, una societat sana no mata les seues dones".

"El masclisme no coneix fronteres"

Per part dels partits, el portaveu de Compromís a les Corts Valencianes Fran Ferri ha incidit que "el cas de Katarina ens recorda que el masclisme no coneix fronteres: s'ha de perseguir, lluitar i atacar a tot el món". Sota aquest prisma, ha demanat "polítiques internacionals per a lluitar contra el masclisme", a més de la implicació de tota la societat.

Amb el mateix objectiu, la diputada del PSPV Carmen Martínez ha recordat que "són 48 dones i huit xiquets els que han patit aquesta xacra social, més que el terrorisme en el nostre país enguany". La de la violència masclista és "una lluita que hem de portar entre tots, les institucions per descomptat, però també des de la part que ens correspon personalment".

De Podem, la diputada al Congrés Rosana Pastor ha expressat en nom de la formació el "dolor per una mort injusta" i ha subratllat que "la violència de gènere es combat duent a terme accions i no solament amb declaracions". "Està molt bé que institucionalment fem minuts de silenci, però, veritablement, la lluita contra la violència masclista ha de combatre's amb mesures, i aquestes mesures necessiten pressupostos", ha dit.

Per part de l'oposició, el diputat de Ciutadans (Cs) Tony Woodward ha recalcat que "la societat del segle XXI que se sent adulta no pot permetre's ni una sola víctima més de violència masclista" i que "aquest problema ha de ser eradicat d'una vegada per sempre".