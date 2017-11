Un treball sobre la música com a eina pedagògica i l'obra de teatre 'Maruska', premis Miquelet 2017

La Societat Coral el Micalet ha celebrat hui la 30a edició del tradicional lliurament dels seus guardons anuals, els Premis Miquelet. Els guanyadors han sigut Daniel Vidal Ribero, que amb l'obra Simfonies d'aula, experiències pedagògiques d'un professor de Música a la vora del Montgó ha aconseguit l'Enric Soler i Godes d'experiències pedagògiques, i Adrian Novella Sanvictoriano, que ha estat guardonat amb el Micalet de Teatre amb l'obra Maruska. El premi Joan Coromines, d'investigació filològica, històrica o cultural enguany ha quedat desert.

Un dels moments més importants de la vetlada ha arribat quan s'han lliurat els Miquelets d'Honor que enguany han rebut l'Associació de Juristes Dones d'Alzira, com a Miquelet d'Honor col·lectiu, i la doctora en Filologia Catalana i activista social, Maria Conca, com a Miquelet d'Honor individual. El president de l'entitat, Tonetxo Pardinyas, ha sigut l'encarregat d'agrair el treball realitzat per Conca i el col·lectiu d'Alzira. "La felicitació més especial de la nit és, com no, per als nostres Miquelets d'Honor, per a les dones juristes d'Alzira, pel seu treball en un camp tan poc permeable a la nostra llengua i cultura com és la judicatura. Una feina necessària que ha de reconéixer tota la ciutadania. I per a la nostra Miquelet individual, Maria Conca, per tota l'experiència de treball i lluita al servei del país i de la nació sencera. Aquests exemples ens han de donar l'empenta necessària per continuar treballant i lluitant pel nostre país i pels nostres drets, tant individuals com col·lectius, tant socials com laborals, com a polítics", ha expressat Pardinyas.

Reciprocitat dels senyals de televisió i llibertat per als Jordis

Pardinyas ha continuat el seu parlament reclamant que s'inicie el procés de reciprocitat dels senyals dels mitjans públics de tots els territoris de parla catalana tant bon punt s'engeguen les emissions d'À Punt. "Perquè volem veure IB3 i volem tornar a veure amb normalitat TV3. Si la posada en marxa d'À Punt és vital per al País Valencià, la seua consciència i la seua vertebració com a país, l'espai comunicatiu comú és vital per a la pervivència de la nostra cultura i llengua comunes", ha demana el president del Micalet.

Així mateix, Pardinyas, ha subratllat el posicionament de l'entitat en contra de l'empresonament de representants de la societat civil, com és el cas de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents d'ANC i Òmnium Cultural. "Quan, com passa ara, des de l'estat espanyol se li dóna canxa a l'extrema dreta per fer recular qualsevol reivindicació cívica, social o política, hem d'estar preparats per mantenir-nos ferms i poder així continuar avançant. Defensem tots, encara que haja de ser a mossos, la nostra llengua, els nostres drets individuals i els nostres drets col·lectius com a poble. O com deia Fuster a Castelló fa 45 anys: o ens refem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble", ha conclòs Pardinyas.

Josep Manel Casany ha sigut l'encarregat de presentar una gala a la qual han posat música Mireia Vives i Borja Penalba. Entre les diferents institucions, entitats i càrrecs presents en la vetlada cal destacar la presència el president de les Corts Valencianes, Enric Morera; l'alcalde de València, Joan Ribó; la regidora de Cultura, Glòria Tello; el conseller d'Hisenda, Vicent Soler; el secretari autonòmic de Justícia, Ferran Puchades; el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona; el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano; el diputat de Compromís al Congrés, Enric Bataller, i la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, entre d'altres. També hi han assistit entitats com la Federació de Cors Clavé, Acció Cultural del País Valencià, Ca Revolta, Escola Valenciana, la Fundació Sambori i la Plataforma per la Llengua, entre d'altres.