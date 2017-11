Alfafar rep "l'únic circ amb animals de la Comunitat Valenciana" amb una protesta

Associacions animalistes i veïns d'Alfafar s'han congregat aquest dissabte per a protestar per l'arribada d'un circ amb animals a la localitat i instar la Generalitat Valenciana a aplicar la prohibició d'aquest tipus d'espectacles. De fet, segons l'organització de la protesta, aquest circ s'ha promocionat com a "l'únic amb animals de la Comunitat Valenciana".

Desenes de persones s'han congregat durant diverses hores a les portes del circ amb cartells amb lemes com ara 'Mereixen ser lliures', 'No és divertit per als animals', 'Circs són maltractament', 'No són pallassos' o 'Esclavitud'.

Els manifestants han tractat de repartir fullets entre els assistents als espectacles, encara que agents de la Guàrdia Civil els ho han impedit i han rebut insults dels pares, segons han explicat a Europa Press fonts de l'organització, encara que han valorat que la concentració s'ha desenvolupat amb normalitat.

Segons les associacions convocants de la protesta, Gladiadores per la Pau i València Antitaurina, a les quals també s'han sumat col·lectius com AnimaNaturalis, InfoCircos, Avatma, València Animal Save, Alfafar Participa, Compromís per Alfafar, Podem Alfafar o Esquerra Unida del País Valencià, la companyia circense va començar fa un mes a promocionar l'espectacle d'aquest cap de setmana com a "l'últim circ amb animals de la Comunitat Valenciana",

Els manifestants lamenten que el Consell "no haja tancat encara el procés per a prohibir els circs amb animals, que es va aprovar fa dos anys". En concret, la decisió va eixir endavant per unanimitat en les Corts Valencianes al juny de 2015, i va ser finalment ratificada pel Consell al setembre de l'any passat.

Per això, des de l'organització asseguren que no entenen "com és possible que un tema que ha comptat en tot moment amb el suport de tots els grups polítics s'haja retardat d'aquesta manera". "Els circs amb animals creen un rebuig social cada vegada major", subratllen, i posen com a exemple la reacció dels veïns a l'arribada de l'espectacle a Alfafar.

Patologies que acaben en una eutanàsia

La portaveu de Gladiadores per la Pau, Eli Alonso, també veterinària, ha exposat algunes raons per les quals aquests circs no haurien d'estar permesos. "Manquen de valor educatiu o conservacionista i els animals que protagonitzen els espectacles pateixen nombroses patologies derivades de la impossibilitat de mantindre les seues necessitats fisiològiques, mentals i socials, així com per la doma, complicades de prevenir, diagnosticar i tractar", ha insistit Alonso. A aquesta situació s'uneix el fet que, segons ella, "en la majoria d'ocasions, se sol·liciten serveis veterinaris que ja són d'urgència i que acaben amb l'eutanàsia de l'animal".

Per tot açò, els manifestants han reclamat la seua prohibició en el conjunt del territori valencià i han valorat la postura de l'Ajuntament d'Alfafar després de rebre gestos de suport de diversos grups municipals.

"Amenaces de l'empresa"

Segons l'organització, el govern local va denegar en un primer moment l'autorització d'aquest circ, però va acabar per concedir-la davant "les amenaces de l'empresa d'emprendre accions legals". No obstant això, la corporació preveu aprovar en el pròxim ple una moció per a declarar Alfafar com a localitat lliure de circs amb animals. Els responsables de la protesta han saludat aquesta iniciativa, però han lamentat que la seua postura no fóra inicialment "ferma". "Des de l'Ajuntament al·leguen que podrien haver incorregut en prevaricació –en no autoritzar la celebració–, però no és així", subratllen des de l'organització.

"Altres 450 municipis espanyols –entre ells València– no autoritzen els circs amb animals i no incorren en prevaricació. Si es fa bé, un municipi està en el seu dret de declarar-se lliure de circs amb animals; el que no pot fer és prohibir-los", ha exposat la portaveu.