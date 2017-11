València clama contra la violència masclista

Una manifestació ha recorregut aquest dissabte el centre de València per a exigir la fi de la violència contra les dones i recordar les seues víctimes sota el lema 'Ens volem vives, lliures i rebels'. A la marxa convocada per Moviment Feminista de València s'han sumat representants institucionals com la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, partits polítics i organitzacions socials i sindicals com Amnistia Internacional, CCOO PV, UGT-PV, Intersindical Valenciana, centres educatius i plataformes feministes de diverses localitats valencianes.

La marea porpra ha començat a les 19 hores als jardins del Parterre, encapçalada per una pancarta amb el lema 'Ens volem vives, lliures i rebels, juntes som més fortes!', portada per dones del moviment feminista de València. Acompanyada per una batucada, la comitiva ha transcorregut pels carrers de Colom, Xàtiva i Marqués de Sotelo i ha finalitzat a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest contra la violència masclista i un homenatge a les dones assassinades, arreplegat en esqueles portades per les manifestants.

La reivindicació ha quedat emmarcada en pancartes amb lemes com 'Si no puc no és la meua revolució', 'No sigues còmplice del masclisme', 'Contra la reacció patriarcal, revolució feminista', 'Em negue a tenir por' o 'Si les dones parem, el món es deté'. Dos de les més cridaneres les portaven manifestants a títols personal: 'Aniré a discoteques on em tracten com a públic, no com a producte' o 'Una dona no està escrita en braille, no necessites tocar-la per a conéixer-la'.

La vicepresidenta Mónica Oltra acompanya per les conselleres Gabriela Bravo i Carmen Montón ha encapçalat la representació del Consell / tuiter Mónica Oltra

La Generalitat Valenciana s'ha sumat amb el lema 'Assenyala el masclisme' amb una pancarta que han portat la també consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, i les titulars de Sanitat i Justícia, Carmen Montón i Gabriela Bravo, respectivament.

La majoria d'assistents han anat vestits de negre o morat i durant la marxa s'han corejat consignes com 'Si ens toquen a una, ens toquen a totes' o 'Ja n'hi ha prou de violència masclista'. A manera d'homenatge, algunes dones han realitzat la marxa amb cartells penjats del coll amb el nom dels seus familiars i amigues assassinades a manera d'esquela.

Denuncien un sistema heteropatriarcal

En el manifest llegit en finalitzar la marxa, el Moviment Feminista de València ha denunciat la "pervivència d'un sistema heteropatriarcal i capitalista", com la "deriva autoritària que recorda cada vegada més a feixismes del passat: la violència masclista representa una sistemàtica vulneració dels drets humans".

L'organització ha recordat que, des de l'any 1999, han sigut un total de 1.442 les dones assassinades per violència contra les dones a l'estat espanyol. També ha criticat que institucions com l'Església o els mitjans de comunicació "contribueixen a minimitzar o justificar les violències i victimitzar les dones que la pateixen". "La violència sexual forma part de la nostra vida i es produeix en molts llocs: a casa, al carrer, al treball, per desconeguts i especialment per familiars, veïns, companys de treball que l'exerceixen individualment o en grup", han reivindicat els convocants durant la lectura del manifest.

Falta de voluntat política

Per això, han lamentat "l'evident falta de voluntat política per a eradicar les violències masclistes" i han assegurat que el sistema judicial "reprodueix les estructures patriarcals" i que les lleis contra la violència de gènere "no van acompanyades de dotació pressupostària i recursos necessaris per al seu compliment integral".

Per a contrarestar aquesta situació, la marxa ha exigit l'aplicació de mesures com eliminar les traves existents per a les dones immigrants en situació irregular per a accedir a la seua protecció efectiva en situacions de violència masclista, que es pose fi a l'explotació sexual i laboral de les dones o que el sistema educatiu incloga prevenció en totes les etapes formatives i formació específica.

La portaveu de Coordinadora Feminista, Cristina Ochando, ha reivindicat en declaracions a Europa Press la necessitat de sensibilitzar i formar la societat i els professionals que intervenen en el procés de reparació integral de les víctimes, cosa que, al seu parer, "encara no ocorre".

"Fa anys que eixim tots els 25 de novembre per a lluitar contra la violència masclista i l'expressió més salvatge, que són els assassinats de dones a les mans d'homes", ha emfatitzat. També ha reclamat més mitjans per a les dones que pateixen violència de gènere i "incidir més en l'educació igualitària". Açò, en la seua opinió, "no s'està fent; ara falta posar mitjans i sensibilitzar totes les persones que intervinguen en el procés".

"Les que s'expliquen oficialment en les estadístiques són les dones que moren a les mans de les seues parelles o exparelles, però hi ha moltes altres que moren assassinades, com és el cas de les prostitutes. Aquestes sembla que no compten, però sí per a nosaltres", ha recordat.

"Prou d'assassinats"

Sota el mateix prisma, la responsable de Formació i Ocupació de CCOO PV, Ana García, ha assegurat que aquesta marxa pretén dir "ja n'hi ha prou' a la violència contra les dones i 'ja n'hi ha prou' d'assassinats". "Ahir mateix es produïa l'últim en la nostra comunitat; volem reivindicar un 25 de novembre més que s'aturen totes aquestes morts", ha manifestat.