La Generalitat recupera l'Ullal de Baldoví de l'Albufera

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana conclourà durant aquest mes de novembre les actuacions d'adequació de l'Ullal de Baldoví, situat al Parc Natural de l'Albufera de València.

Aquest ullal pertany al conjunt de surgències denominat 'Na Molins', que es troba al terme municipal de Sueca i va ser objecte de restauració i adequació al públic l'any 2008, gràcies especialment a un projecte Life. Segons explica la Conselleria a través d'una nota de premsa, com que no s'ha mantingut adequadament, no tenia flux i es trobava envaït per la vegetació palustre. A més, les comportes instal·lades en el seu moment no estaven operatives i l'aigua hi havia obert boqueres, per la qual cosa el nivell i el flux de la zona eren incontrolables.

El secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Julià Álvaro, considera "imprescindible" la conservació dels ullals i el seu manteniment en bon estat de conservació. "Són molt importants per a poder garantir la conservació de la biodiversitat del parc natural i els fluxos d'aigua, molt especialment en èpoques de greu escassetat d'aigua, com la qual estem patint", ha indicat.

L'arranjament de les comportes millorarà la capacitat de gestionar amb precisió els nivells d'inundació i permetrà determinar la variació de cabals i dels paràmetres fisicoquímics en funció, entre altres raons, de les circumstàncies meteorològiques. Aquest ullal funciona com un piezòmetre natural de l'aqüífer i el seu nivell de salinitat determina la seua major o menor recarrega. També serà necessari reposar la cartelleria informativa de la zona de reserva, així com la porta de la tanca que l'envolta, afectades per actes vandàlics.