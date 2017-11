València exhibeix les creacions de joves contra la violència masclista

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de la Generalitat Valenciana ha organitzat la I Trobada Jove 'Noemtoqueselwhatsapp', que se celebra aquest diumenge en la plaça de l'Ajuntament de València, on s'exposaran els treballs artístics realitzats per joves de 14 a 17 anys amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

També en la carpa de l'IVAJ s'instal·larà l'exposició fotogràfica itinerant 'Noemtoqueselwhatsapp', una cabina de fotografia instantània amb atrezzo i un taller de samarretes i xapes per a recordar la visita a la festa de la igualtat i l'eliminació de la violència masclista, segons detalla la Generalitat en un comunicat.

Totes les experiències de 'Noemtoqueselwhatsapp' estan realitzades per joves que busquen transmetre valors de convivència, educació i respecte davant les actituds violentes contra les dones a través de fotografia, vídeo, teatre, expressions musicals, grafit i cartells procedents de municipis de tot el País Valencià.

La iniciativa s'inscriu en el programa d'educació en valors 'M'importa' de l'IVAJ, que enguany ha optat per reunir joves perquè compartisquen les seues expressions artístiques per la igualtat i per l'eliminació de la violència masclista. Els instituts participants són el Sucro d'Albalat de la Ribera, Arabista Ribera de Carcaixent, Alcalans de Montserrat, La Canal de Petrer, Botànic Cavanilles de la Vall d'Uixò i l'Oleana de Requena.