Centenars de famílies participen en la I Trobaba d'Acolliment organitzada per Igualtat

Un total de 311 famílies acollidores han participat en la I Trobada sobre Acolliment Familiar que la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha celebrat al parc d'animals Bioparc de València i en la qual han participat tant les famílies com els xiquets tutelats per la Generalitat i que viuen amb elles.

La vicepresidenta i consellera Mónica Oltra ha compartit la segona de les dues jornades d'aquesta trobada en què s'han reunit tant les famílies extenses, que són aquelles que tenen algun vincle de sang amb els xiquets, com les educadores, i en les quals també han participat personal de la Conselleria i de les entitats que realitzen el suport tècnic als acolliments.

Mónica Oltra ha explicat que amb aquestes jornades de trobada i convivència es pretén donar un reconeixement social a totes les famílies acollidores, tant extenses com educadores, "per la inestimable labor que desenvolupen com a recurs primordial en el sistema de protecció", a més d'oferir un espai lúdic però també de convivència i intercanvi d'experiències.

La vicepresidenta ha agraït a les famílies la seua labor i ha assenyalat que l'objectiu prioritari de les polítiques per a xiquetes i adolescents que es troben en el sistema de protecció és "contribuir a la seua desinstitucionalització", especialment dels infants de menys de 7 anys d'edat, per als quals l'acolliment familiar ha de ser "ser l'únic recurs quan es fa necessària la separació del seu nucli familiar".

En aquest sentit, ha recordat que la Conselleria va iniciar la campanya 'Millor en Família' per al foment de l'acolliment familiar i ha explicat que, des de l'any 2015, el nombre de famílies inscrites en el registre de famílies educadores s'ha incrementat en un 71,4%, fins a les 1.003 famílies, de les quals 73 estan a la demarcació de Castelló, 550 a la de València i 380 a la d'Alacant.

"És molt important impulsar accions que contribuïsquen a aconseguir que els xiquets i adolescents, en tot cas, es puguen desenvolupar en un ambient familiar", ha incidit, i ha assenyalat que, per aquest motiu, a més de la campanya de foment, s'han adoptat mesures concretes com la millora de les prestacions econòmiques per a les famílies acollidores, concebudes com un dret subjectiu i no com una subvenció graciable.

Oltra ha indicat que una altra de les novetats és que les ajudes a les famílies acollidores s'han equiparat, de manera que perceben la mateixa quantitat les educadores que les extenses. A més, se'ls concedeix la consideració de inembargables i la prestació no s'ha de renovar mentre es mantinga la situació que la genera, no com abans, que s'havia de sol·licitar anualment.

A més, ha anunciat que la línia de Prestacions Econòmiques Individualitzades per acollida familiar en família extensa (PEI) comptarà en 2018 amb un 50,7% més de pressupost que en 2017. Aquestes ajudes, per tant, seran de 420 euros mensuals tant per a famílies extenses com per a les educadores. A més, i com a novetat, es contemplen les situacions d'acollida en famílies monoparentals, que tindran una prestació de 450 euros al mes. I, finalment, las famílies d'acollida especialitzada rebran una prestació mensual de 990 euros.

Així mateix, segons ha precisat la vicepresidenta, aquestes ajudes tenen la consideració de crèdit ampliable, la qual cosa vol dir que si s'esgota el pressupost establit es pot tornar a incrementar i, a més, s'ha establit una nova fórmula de pagament "que aporta major tranquil·litat i seguretat a aquestes famílies per a afrontar les despeses derivades de l'acolliment".

Trobada Famílies Acollidores

La trobada, amb un marcat caràcter lúdic, s'ha desenvolupat en dues jornades, la primera de les quals ha comptat amb la participació de 669 persones corresponents a 137 famílies, procedents d'Alacant i Castelló. A la del diumenge han acudit 729 persones pertanyents a 174 famílies de la demarcació de València, al costat de la directora general de la Infància i l'Adolescència, Rosa Molero.

En l'organització de la jornada s'ha comptat amb la col·laboració de l'entitat Bioparc, que ha oferit importants descomptes en les entrades a les famílies i la restauració i ha fet gratuït l'accés al recinte per a les persones menors d'edat acollides. A més, es compta amb la col·laboració de les entitats beneficiàries d'una subvenció per al finançament del programa de foment de l'acolliment familiar.

Dins de la trobada, les famílies han visitat les instal·lacions del Bioparc, i han comptat en tot moment amb personal tècnic tant d'entitats com de l'administració per a qualsevol dubte o eventualitat. També han pogut gaudir d'un espectacle d'aus.

Xiquets adolescents acollits

La consellera d'Igualtat ha assenyalat que, en aquests moments, al País Valencià hi ha 3.817 menors amb mesura de protecció, dels quals 2.653 estan en acolliment familiar. D'aquests, 2.009, en família extensa; 644, en família educadora, i 1.164 estan en acolliment residencial.