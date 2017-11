Un centenar d'agents de la Guàrdia Civil i la policia espanyola aprenen valencià en línia

La Delegació del govern al País Valencià impulsa classes de valencià per a un total de 130 membres de la Guàrdia Civil i la policia espanyola. Segons s'explica en un comunitat, l'Institut Nacional d'Administració Pública, a través de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), s'encarrega dels cursos que s'imparteixen en línia.

"Aquestes sessions permeten als agents rebre formació, gestionar i compartir documents i intervindre en fòrums de debat amb l'equip docent i els altres companys", informa Delegació de Govern.

El curs té una durada de 150 hores lectives i s'hi han matriculat 130 membres de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, en diferents nivells. En concret, un total de 59 guàrdies civils –17 en el nivell intermedi B1 i 42, en el nivell bàsic A2– i 71 policies nacionals –16 en el nivell intermedi i 55, en el bàsic.

La UNED emet un certificat per cadascun dels nivells de valencià. En els certificats s'acrediten tant l'expressió escrita com la comprensió lectora i auditiva i la interacció oral. Aquesta iniciativa és fruit de les converses i reunions entre Delegació del govern i l'Institut Nacional d'Administració Pública –organisme depenent del Ministeri d'Hisenda– per a fomentar l'ús i l'aprenentatge del valencià, segons ha explicat el delegat del govern, Juan Carlos Moragues.