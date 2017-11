Afiliats del PP de Castelló "reforçaran" el partit a Tarragona durant les eleccions catalanes

Més de 100 afiliats del Partit Popular de la demarcació de Castelló acudiran el pròxim 21 de desembre a Tarragona per a col·laborar en la jornada electoral catalana. Els populars es distribuiran per les taules electorals per a participar com a apoderats o interventors.

La formació de Castelló ha destacat en un comunicat que, d'aquesta manera, vol demostrar la importància dels "llaços d'unió" entre Castelló i Tarragona. "Encara que molts s'obstinen en el contrari, no existeixen fronteres i ens uneixen llaços familiars, lingüístics, culturals i socials", ha manifestat el coordinador general del PP de Castelló, Luis Martínez.

Sota aquest prisma, el partit castellonenc treballa conjuntament amb els populars de Tarragona per a "prestar ajuda en tot el que requerisquen en una jornada política tan important per a tota Espanya, la del 21-D".

El coordinador del PP de Castelló ha agraït la implicació dels afiliats en "un projecte comú com és Espanya", perquè considera que "l'única eixida a la crisi provocada pels radicals és mostrar la unió del front constitucionalista". "Des del PP de Castelló volem créixer amb Catalunya, no a costa de Catalunya", ha reivindicat.