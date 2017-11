La selecció de pilota conquereix el món a Colòmbia

La selecció valenciana ha finalitzat un Mundial històric a Colòmbia. El botí que porten cap a casa és pràcticament immillorable, amb dos ors i dos bronzes que els han portat, a més, a la victòria absoluta. Amb la suma dels resultats en totes les modalitats, la selecció valenciana ha obtingut 9 punts. La segona ha sigut Bèlgica molt per darrere, amb 5 punts.

Or en Llargues i Joc Internacional

Al voltant de les 23.30h d'ahir, dissabte 24 de novembre, arribava des de Pasto la millor notícia possible. La selecció valenciana s'imposava a Bèlgica en la final de Llargues amb Martines, Jose Luis, Santi, Pere Roc II i Pablo en canxa. La gran aposta de Pigat II de guanyar en Llargues tretze anys després es va convertir en una realitat. La gesta ja és motiu d'orgull per a tot el món de la pilota valenciana, que ha reaccionat en massa a través de les xarxes socials.

Bronze en One Wall parelles femení i masculí Tot i no aconseguir la victòria, els resultats en One Wall també han sigut molt bons. L'equip de parelles femení es va fer amb el bronze després de guanyar en la final de consolació (per 2-0) a Holanda. L'última partida del campionat la van jugar Mónica i Mar. D'altra banda, Ana Belén va ser la que més lluny va arribar en l'individual, ja que va acabar la competició com a número 4 del món.

Ana Belén, Mónica, Victória i Mar, medalla de bronze en One Wall parelles

En el campionat masculí, la parella formada per Sacha i Bueno va acabar amb bon regust, després de guanyar (per 2-0) a Bèlgica en la final pel 3r i 4t lloc.

Últim tanto de la final de consolació. VÍDEO: Sacha Kruithof



Tots estos resultats han fet que ningú dubte de quina ha sigut la selecció dominadora del IX Mundial de Pilota a Mà. La valenciana ha arribat fins al final en tot i ha aconseguit quatre medalles que han estat molt celebrades a casa. Jugadors i cos tècnic creuaren l'Atlàntic molt convençuts del que volien, i ho han aconseguit. Els valencians han conquerit el món a Colòmbia.