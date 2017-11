'Nyam': Expojove donarà resposta a què i d'on ve allò que mengem

L'Ajuntament de València ha presentat aquest dilluns Expojove, que obrirà les portes a Fira València del 26 de desembre al 4 de gener. Aquesta edició està dedicada a l'alimentació sostenible i saludable; per això, sota el lema 'Nyam', la fira estarà dedicada al nomenament de València com a Capital Mundial de l'Alimentació per part de les Nacions Unides i la intenció és crear hàbits sobre aquest tipus d'alimentació, així com explicar els orígens d'allò que ingerim, segons ha explicat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset.

Al voltant de l'eslògan 'Nyam!' i amb motiu de la Capitalitat Mundial de l'Alimentació de la FAO, que enguany gaudeix a la ciutat de València, la fira ExpoJove tractarà d'educar sobre què mengem i d'on ve allò amb què ens alimentem. "Moltes vegades no associem les conductes saludables en l'alimentació a la diversió. Es tracta ací d'aprofitar ExpoJove per a generar conductes i percepcions positives cap a determinats aliments com les fruites, els llegums o les verdures, i ajudar els pares i mares a crear hàbits d'alimentació saludables entre els més menuts, tot lligant-ho al joc i l'entreteniment", ha exposat el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, en la presentació de la programació.

La fira d'enguany estarà dividida en sis àrees temàtiques. 'La gran cuina' serà l'escenari principal on tots els dies a les 14 hores trobarem el grup Pop Corn's de Maduixa Teatre, diverses falles amb els seus playbacks i la clausura, a les 19 h, a càrrec del Mag Yunke i el seu espectacle de grans il·lusions 'Conjuro'. A més, hi haurà altres cinc espais en referència als espais d'on provenen els aliments, que seran La Granja, La Muntanya, El Bosc, L'Horta i L'Albufera i La Mar.

L'horari d'Expojove serà d'11 a 20 hores, a excepció del 31 de desembre, que estarà oberta de 10 a 14 hores, i l'1 de gener, que obrirà de 16 a 21 hores. Es podran gaudir de vora 15 espectacles diaris i de 15 tallers diferents repartits en un pavelló de 12.000 metres quadrats. A més, ExpoJove comptarà amb 10 instal·lacions participatives gegants entre les quals trobarem un laberint gegant de 450 metres quadrats, un circuit d'aventura, un 'Qui és qui' marí, un simulador 6D i altres sorpreses més.

La distribució en quatre pavellons serà la mateixa que l'any passat i es comptarà amb la fira d'atraccions, zones d'esport i també el pavelló de marques, entitats i institucions. A més, enguany, tal com ha recordat Fuset, "s'ha fet un especial esforç perquè els llocs de menjar que són habituals en la fira paren especial atenció a la temàtica i tinguen entre la seua oferta productes sostenibles i saludables".

El disseny del cartell d'enguany ha estat realitzat per Adrià Vidal, estudiant de l'Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD) de València. Així, mitjançant aquest conveni, es dóna l'oportunitat a joves dissenyadors de donar a conéixer el seu talent. "Per a nosaltres és important la imatge i és una de les apostes estratègiques d'aquesta regidoria, la de recolzar-se en el gran treball dels dissenyadors, il·lustradors i cartellistes valencians per a impulsar cadascun dels grans esdeveniments de la nostra ciutat, que han de servir de carta de presentació de la marca València al món", ha destacat Pere Fuset.

El pressupost de la fira ExpoJove d'enguany és d'aproximadament 420.000 euros. Entre les institucions participants s'hi troben l'IVAJ, Diputació de València, Regidoria de Cultura Festiva, Regidoria de Mobilitat i EMT, Regidoria de Seguretat Ciutadana, Fundació Esportiva Municipal, Regidoria de Joventut, Regidoria de Medi Ambient, Regidoria de Desenvolupament Urbà, Regidoria de Comerç, Direcció General d'Infància de la Generalitat, Conselleria de Medi Ambient, El Corte Inglés, Valencia CF., Levante U.D., Valencia Basket, Junta Central Fallera, Carpe Vitae, Comandància Militar de València i Castelló i l'Associació Espanyola Contra el Càncer.