Alacant celebrarà el debat sobre l'estat de la ciutat el 22 de desembre

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Alacant ha convocat el debat sobre l'estat de la ciutat per al pròxim dia 22 de desembre, dia de la Loteria de Nadal, a partir de les 11 hores. La convocatòria, donada a conéixer aquest dilluns, arriba després que es descartara la celebració d'aquest ple el 10 d'octubre. Sobre aquest tema, la portaveu de Ciutadans Yaneth Giraldo ha sostingut que "sembla que l'interés –de l'equip de govern– és despistar una mica la ciutadania i que no estiguen atents", en advertir que coincidirà la data amb el sorteig.

En declaracions als mitjans, la regidora de Cs ha considerat que "des del primer moment" l'alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, "sempre" ha "condicionat" la vida en l'Ajuntament "amb els seus passejos al jutjat" i "la seua situació judicial", en referència al seu processament pel suposat fraccionament de contractes de la Regidoria de Comerç i la seua investigació per l'acomiadament d'una treballadora temporal del consistori, cunyada del portaveu del PP Luis Barcala.

"El que havia d'haver fet és assumir que és alcalde i donar comptes a la ciutadania del que realment ha sigut enguany la legislatura", ha seguit Giraldo. Per açò, ha subratllat que el debat de l'estat de la ciutat és una "oportunitat molt bona" perquè Echávarri "done la cara i responga pel que ha deixat de fer durant aquests dos anys i mig". Finalment, la portaveu de Cs ha apuntat que la formació estava disposada a celebrar el debat des de la primera data que es va proposar, el 10 d'octubre, i ha lamentat que pel PP i Compromís s'ha anat "ajornant".

El portaveu de Compromís al consistori també s'ha pronunciat sobre la data de celebració del debat. L'exvicealcalde d'Alacant, Natxo Bellido –que va formalitzar la seua renúncia després de la negativa de l'alcalde a dimitir per la seua doble imputació–, ha sigut molt contundent sobre què hauria de fer Echávarri en eixe plenari: "Un dia perfecte perquè l'alcalde presente la dimissió. Serà la millor notícia per a la ciutat. Una notícia que ni el gros de la loteria aconseguirà tapar...".

Per la seua banda, el líder de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha criticat que el seu exsoci de govern i alcalde d'Alacant haja utilitzat "les seues prerrogatives" per a tractar "d'ocultar i tapar" el debat de l'estat de la ciutat convocant-lo el 22 de desembre. Segons Pavón, aquesta "no és la data més adequada" perquè es fa coincidir amb la Rifa de Nadal en una estratègia per a "invisibilitzar" un debat que "no li resultarà gens còmode" a Echávarri.