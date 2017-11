El PPCV veu "inconstitucional" i "confiscatòria" la llei de l'Horta que es debat dimecres

El PPCV ha denunciat hui que la llei de l'Horta és una norma "confiscatòria" i "inconstitucional" i que la portarà al Tribunal Constitucional (TC) si s'aprova en els termes amb què està redactada "perquè expropia propietats i promou els arrendaments forçosos". A més, es tracta d'una norma que, a parer del secretari general del grup popular, "frenarà el desenvolupament de l'àrea metropolitana de València perquè no es podrà construir res de nou, atés que els sòls urbanitzables on es podia preveure un desenvolupament sostenible no es desenvoluparan i, per tant, es dispararà el preu de l'habitatge”.

Santamaría ha comparegut en roda de premsa a les Corts al costat de la portaveu de Medi Ambient del grup, Elisa Díaz, qui ha abundat en el fet que "el preu de l'habitatge s'apujarà de manera estrepitosa". Díaz i Santamaría han anunciat que el PPCV presentarà 65 esmenes a la llei de l'Horta que prepara el Consell i que "no incorpora la veu dels agricultors". "Ens resulta curiós que una norma que arriba per a protegir l'horta no pare esment als qui són els principals protagonistes", ha explicat l'exconseller de Governació.

Norma "confiscatòria"

A parer de Santamaría, es tracta d'una norma "de caràcter confiscatori" perquè "permet l'expropiació dels terrenys quan no estiguen conreats per un període de dos anys i, a més, permet l'arrendament forçós",

El PPCV sol·licitarà la retirada del projecte de llei i arreplegarà les aportacions que faça l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA) perquè “no es poden imposar càrregues noves als llauradors" si no s'assegura "la viabilitat de les explotacions". Per això, proposen l'elaboració d'un Informe de viabilitat de les explotacions, un pla de desenvolupament agrari i que es pacte amb les organitzacions agràries les compensacions econòmiques que sobrecarreguen als agricultors.

Santamaría ha assenyalat que el PPCV "està a favor de protegir l'Horta", però ha matisat que "la millor manera de fer-ho és garantint la viabilitat de les explotacions agràries", és a dir, "garantint l'activitat rendible, assumible, i el relleu generacional".

Així, Santamaría ha explicat que el seu partit "veu amb alarma que es puga privar de la seua propietat els agricultors valencians" i ha acusat els autors de la llei "d'un intent d'acabar amb una forma tradicional de vida i amb els agricultors de tota una vida, que seran relegats per col·lectius molt propers als qui han redactat la norma".