La venda d'habitatges de luxe creix un 100% a València els primers 9 mesos de l'any

València encapçala la pujada de les vendes d'habitatges de luxe a l'Estat amb un increment de més del 100% durant els primers nou mesos de l'any i empata amb Sitges segons l'últim informe de mercat de la immobiliària de luxe Lucas Fox.

La demanda d'habitatges de luxe a l'estat espanyol va acumular un augment del 50% en els tres primers trimestres de l'any, i Madrid i Barcelona segueixen també entre els cinc primers llocs on la demanda ha crescut, amb un increment del 70% i del 38% fins a setembre, respectivament.

Per nacionalitats, el 65% dels compradors de Lucas Fox han sigut estrangers. Els britànics i francesos segueixen sent els més actius i representen un 18% de les transaccions. Al seu torn, els inversors nord-americans i canadencs han seguit una tendència a l'alça i representen ara el 8% del total les vendes de la companyia.

La motivació principal de compra durant aquest període ha sigut l'adquisició de propietats com a segona residència (31%), seguida de la inversió (30%) i l'adquisició com a habitatge principal (26%). El 13% restant correspon a compres d'habitatges per a adquirir la Golden Visa, és a dir, l'obtenció del permís de residència per la compra d'una vivenda de luxe, entre d'altres.

Segons l'agència immobiliària, les dades del mes d'octubre apunten a un "escenari encoratjador" malgrat l'actual escena política a Catalunya, ja que en aquesta regió, on "tot feia presagiar un efecte reculada en el mercat immobiliari" després del referèndum d'independència, el tancament de transaccions ha registrat un impacte mínim.

En concret, Lucas Fox Barcelona va registrar un augment en les vendes del 27% en octubre en comparació amb el mateix mes de l'any passat i el nombre de consultes en altres ciutats clau com Madrid o València també va augmentar significativament en aquest més, amb augments del 13% i el 15%, respectivament.