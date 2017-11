Les indústries del torró, del joguet i del raïm del Vinalopó facturaran 900 milions en Nadal

El delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, ha assegurat que les indústries de joguet, de raïm embassat del Vinalopó i de torró d'Alacant i Xixona facturaran al voltant de 900 milions d'euros durant la pròxima campanya de Nadal.

Moragues, després de visitar aquest dilluns la indústria de torró Enrique Garrigós i Monerris, situada a Xixona, principal punt d'elaboració de torró a l'estat espanyol, ha considerat que es pot "dir que el Nadal arriba al món des d'Alacant, ja que aquests tres sectors tan importants per a aquestes dates" tenen el seu punt neuràlgic en la zona.

Sobre aquest tema, ha destacat en un comunicat que, amb la seua visita a Xixona, "el suport del govern d'Espanya als sectors productius tradicionals alacantins" i, "molt especialment", donades les dates, "els tres productes que en aquests moments es troben en ple procés de producció amb motiu del pròxim Nadal són el joguet, el torró i el raïm embassat". Durant la visita ha estat acompanyat pel president del Consell Regulador de Xixona i Torró d'Alacant, José Enrique Garrigós, qui ha explicat al delegat el procés d'elaboració tradicional dels torrons amb Denominació d'Origen Alacant i Xixona.

Segons el delegat del govern, "la positiva evolució de l'economia farà que enguany la facturació en conjunt, dels tres sectors alacantins, torró, joguets i raïm, ronde els 900 milions d'euros". En concret, Moragues ha assenyalat que, pel que fa al torró, "la previsió de creixement en facturació per a 2017 és del 5%". Aquesta xifra guanya més importància si es té en compte que l'any passat el sector del torró va elaborar 11 milions de quilos de producció emparada per la Denominació d'Origen (DO) i 21 milions de quilos en producció total, si es tenen en compte altres tipus de dolços no protegits pel Consell Regulador. La facturació va rondar els 210 milions d'euros, amb 22 milions d'etiquetes identificatives de la DO i 23 empreses dedicades a l'elaboració de torró d'Alacant i Xixona. En total, el sector del torró a Xixona dóna feina a 1.800 persones.

Quant al joguet, el delegat del govern ha destacat la seua bona evolució enguany "amb un creixement ja registrat en el mes d'octubre del 5%". Quasi 80 empreses del País Valencià, la majoria radicades a la província d'Alacant, es dediquen a la fabricació de joguets. Més de 3.800 persones treballen en l'elaboració de joguets, que concentra el 47% de les seues vendes en el mes de desembre. La facturació, en 2016, de les empreses radicades al territori es va acostar als 580 milions d'euros.

Finalment, Moragues ha donat valor a l'aportació del raïm de taula del Vinalopó per part de la indústria nadalenca alacantina. "Quasi dos milions de quilos d'aquest raïm estan en les taules de la immensa majoria de les famílies espanyoles la nit de Cap d'Any per a festejar l'arribada de l'Any Nou", segons el delegat del Govern.

La producció total de raïm embassat del Vinalopó amb Denominació d'Origen, que s'ha mantingut estable durant els últims anys, ronda els 52 milions de quilos, amb un preu en camp que pot arribar als 39 milions d'euros. Un total de 12.000 persones viuen de la producció protegida del raïm embassat del Vinalopó.