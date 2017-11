L'Aeroport de València rep el passatger número 6 milions del 2017

L'Aeroport de València rep demà el seu passatger número 6 milions. Mai en la història de les instal·lacions, situades a Manises, s'havia arribat a aquesta xifra d'usuaris. El viatger, que aterrarà amb un vol de Ryanair, serà rebut pel director de l'aeroport, Mariano Menor, i representants de la companyia.

El nombre d'usuaris de l'Aeroport de València no para de créixer. L'any 2016 el van utilitzar 5.799.104 passatgers. Aquesta xifra va suposar un augment del 14,7% respecte del 2015, any en què hi van passar 5.055.127 persones. Amb aquestes dades, l'aeroport de València s'ha consolidat com al dècim amb més passatgers de tot l'estat.

Amb l'arribada del passatger 6 milions, l'Aeroport de València dobla les seues xifres respecte a l'any 2004, que va registrar un total de 3.111.951 usuaris.

Aquesta llista la lidera l'Aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas, pel qual van passar més de 50 milions de passatgers al 2016. L'Aeroport d'Alacant-Elx, el principal del País Valencià, se situa en cinquena posició en nombre de viatgers. En el 2016, en van ser 12.344.945, més del doble que a València.