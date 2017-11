Agricultura restaura amb palla de l'arròs zones cremades per l'incendi de la Calderona

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural està duent a terme actuacions de restauració de zones cremades en l'incendi de Gàtova amb palla de l'arròs per tal d'evitar la degradació del sòl i els processos d'erosió que es poden generar.

Així ho ha anunciat la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, Delia Álvarez, després de presidir la segona reunió de la Taula de Concertació Postincendi de Gàtova, celebrada a l'Ajuntament de Sogorb amb l'objectiu de donar a conéixer els treballs que s'estan duent a terme amb la subvenció que es va sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. A més, s'ha donat compte del Pla de Prevenció del Parc Natural.

En la trobada han participat representants dels ajuntaments afectats per aquest incendi, el Centre d'Estudis del Mediterrani (CEAM), associacions locals, la junta rectora i la directora del Parc Natural de la Serra Calderona, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Delia Álvarez ha explicat que, fa unes setmanes, es va desenvolupar a Gàtova una jornada de voluntariat experimental amb la finalitat de realitzar un tractament de restauració amb el residu de la palla de l'arròs en una sèrie de zones cremades per l'incendi que va patir aquest municipi l'estiu passat.

"Aquestes zones –ha explicat– manifesten un elevat risc de degradació, de manera que s'està experimentant embuatar-les amb palla d'arròs per a evitar que s'incremente l'erosió. El procés consisteix a fixar la palla i estendre restes de podes o brosses per a acumular brancatge damunt i evitar, així, pèrdues per l'efecte del vent".

Álvarez ha volgut ressaltar que després d'un incendi forestal, en les zones cremades es produeix una major dificultat de regeneració i un elevat risc erosiu, "per aquest motiu, la distribució d'embuatats de residus vegetals en la superfície com a coberta protectora del sòl és una aplicació útil perquè proporciona a la terra una ràpida coberta que pot controlar els processos de degradació", ha assegurat.

A més, la directora general ha plantejat les línies principals de treball que s'estan seguint i que consisteixen principalment en el manteniment de les pistes forestals, la fitació de l'arbrat cremat o afectat a fi d'evitar danys a tercers i la vigilància sobre les possibles plagues de xilòfags –animals que s'alimenten de la fusta–, sobretot en zones pròximes a arbrat sa.

També s'estan dirigint labors de col·locació de murs de pedra seca en llits de barrancs per a frenar la força de l'aigua, podes i condicionament d'arbres, entre altres tasques.