El 54% dels valencians volen avançar la seua edat de jubilació

Cinc de cada deu valencians en edat de treballar, el 54%, volen jubilar-se abans d'hora, segons es desprén de la V Enquesta sobre la Jubilació i els Hàbits d'Estalvi de l'Institut BBVA de Pensions, que reflecteix que, de mitjana, els treballadors prefereixen acabar la seua vida laboral amb 61 anys.

No obstant això, en ser preguntats per quan creuen que es jubilaran, els valencians manifesten que l'edat efectiva a la qual podran retirar-se és, de mitjana, als 67,1 anys, segons ha informat l'entitat en un comunicat. Així mateix, l'enquesta reflecteix que el futur de les pensions públiques segueix sent motiu de preocupació per a la majoria de la ciutadania.

En la mateixa línia, huit de cada deu valencians (81%) creuen aconsellable estalviar per a la jubilació, però únicament un 27% ha començat a fer-ho. Pel que fa als que no estalvien, una part àmplia assenyala que no té capacitat (un 45%), mentre que un 38% sosté que encara queda molt per a la jubilació. Solament un 12% confia en la pensió pública.

En el context dels hàbits d'estalvi de la població, més de la meitat dels valencians (un 55%) afirmen que aconsegueixen estalviar alguna cosa la majoria de mesos; un 45%, en canvi, no ho aconsegueix. D'aquest 55% que estalvia, la meitat guarda menys de 200 euros al mes. Les persones que estalvien per a la jubilació ho fan majoritàriament en plans de pensions i dipòsits.

L'estudi assenyala que el coneixement i la informació sobre la jubilació són "escassos", ja que set de cada deu enquestats reconeixen estar poc informats sobre aquesta qüestió. Als valencians els agradaria saber més sobre l'import de la seua pensió, l'edat a la qual podran jubilar-se i, en menor mesura, sobre les diferents formes d'estalviar de cara a l'última etapa de la seua vida.

Un 62% dels enquestats desconeixen quina part del seu salari es destina a la Seguretat Social, encara que el 90% sí que sap quants anys ha cotitzat. Tampoc existeix molt de coneixement sobre quina és la pensió pública mitjana de jubilació, ja que la mitjana de totes les respostes se situa en 773 euros, quasi 300 euros per sota de la xifra real.