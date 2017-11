El PPCV demana un "grup d'inspectors" que evite "l'adoctrinament a les aules"

El presumpte adoctrinament d'infants a les escoles i instituts valencians s'ha convertit en un problema de primer ordre a ulls del PPCV. L'emergència és de tal envergadura que la formació presidida per Isabel Bonig ha introduït una esmena als pressupostos de la Generalitat per a 2018 que demana "la creació d'un grup específic d'inspectors per a impedir que es produïsca adoctrinament a les aules i per a supervisar tots els materials didàctics perquè s'ajusten a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia".

Ni la inspecció educativa dependent de la conselleria dirigida per Vicent Marzà ni l'alta Inspecció de l'Estat són suficients per a aturar el problema. La grandària de l'amenaça adoctrinadora ha propiciat, fins i tot, una excepció en el rebuig expressat per Bonig a la creació de nous òrgans que suposen l'increment de les nòmines públiques.

La iniciativa popular arriba només mig any després de la darrera actualització normativa que "regula l'actuació, el funcionament i l'organització de la inspecció d'educació (Decret 80/2017, de 23 de juny, del Consell). També obvia que l'alta inspecció de l'Estat és un cos amb personal adscrit en cada Delegació del govern espanyol als territoris amb les competències educatives transferides que, des de 1999, amb la inclusió d'Astúries i Castella i Lleó, són totes.

El PPCV fa servir a la seua esmena pressupostària el terme "grup" per a referir-se a un subcos d'inspectors que haurien d'exercir unes funcions ja previstes als cossos existents. El problema que subjau és la definició d'allò que suposa "adoctrinament" en una institució, com l'escolar, adreçada a la formació dels xiquets i els joves. Que els materials didàctics s'ajusten a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia és un aspecte que es pressuposa. L'adequació dels llibres de text i altres elements educatius a la normativa vigent, també, i la supervisió de tot plegat es troba entre les funcions de l'actual inspecció.

"Tergiversar la història i la geografia"

Que el PPCV haja fet servir una esmena als pressupostos contrasta amb el mecanisme legislatiu emprat per la seua matriu espanyola. El grup del PP al Congrés dels Diputats va presentar la setmana passada una Proposició No de Llei (PNL) per tal d'aturar la política educativa de les comunitats autònomes "deslleials" que "han abusat de la confiança" en "tergiversar la història i la geografia". La portaveu d'Educació del PP, Sandra Moneo, però, no va demanar cap grup nou d'inspectors, sinó una via directa perquè l'alta inspecció poguera "actuar d'ofici" o arran d'alguna denúncia i amb "capacitat sancionadora".

La voluntat de Moneo no és una altra que "protegir els més febles, els xiquets", per a "desterrar la 'ideologització' de les escoles". El partit que va defensar l'espanyolització dels infants catalans coincideix en el fons, però no en la forma amb la formació política que va nàixer per a espanyolitzar Catalunya sencera.

Ciutadans va defensar al ple del Congrés dels Diputats del passat 21 de novembre la creació d'una "agència independent" amb tècnics que elaboren informes per a establir el pedigrí constitucional dels centres educatius, dels llibres de text i dels mateixos mestres i professors. L'encarregat de defensar la innovació va ser el president del partit, Albert Rivera, qui va responsabilitzar PP i PSOE –"el bipartidisme"– de premetre, quan van necessitar el suport dels nacionalistes, que els alumnes "foren adoctrinats amb llibres que fan colonialisme dels Països Catalans".

A les Corts, Ciutadans ha expressat en repetides ocasions la seua preocupació per aquest fenomen i ha donat per fet que hi ha un adoctrinament ideològic generalitzat a les escoles valencianes. De moment, però, no ha convertit aquesta matèria en esmena als pressupostos.