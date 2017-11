Consell i empresaris busquen al Canadà la fórmula per a capgirar la balança comercial

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la qualitat i el "gran potencial" que representa el mercat canadenc per a les empreses valencianes i ha apostat per les missions comercials per a elevar les exportacions a aquest país, que en 2016 van representar menys de l'1% del total del que va exportar el País Valencià a l'exterior.

El cap del Consell s'ha expressat així durant una reunió de treball amb la delegació d'empresaris que ha viatjat fins al Canadà i amb els empresaris valencians radicats en aquest país nord-americà. "Hem decidit realitzar aquesta missió al Canadà per la gran potencialitat que veiem en el mercat canadenc i per la seua qualitat", ha asseverat Puig, qui ha insistit en el caràcter obert i exportador dels valencians.

El president ha explicat en un comunicat que l'objectiu d'aquest viatge és "multiplicar extraordinàriament la presència dels productes valencians" i que les empreses "puguen introduir-se amb garanties i fortalesa" al Canadà. Per a poder assolir, però, aquest objectiu, és necessari "sumar sinergies" i "treballar junts".

El president ha indicat que l'acord de lliure comerç entre el Canadà i la Unió Europea (CETA en les seues sigles en anglès), les condicions del qual ha recordat que es van establir en un àmbit de decisió supranacional, "representa una oportunitat per a obrir-nos al Canadà i perquè el Canadà ens ajude també a introduir-nos en àmbits comercials del conjunt a les Amèriques".

Relació comercial

Pel que fa al flux comercial entre tots dos territoris, actualment, són 406 les empreses valencianes que exporten regularment al Canadà, la qual cosa converteix el País Valencià en la quarta autonomia amb major volum d'exportació a aquest mercat, un 10% del total estatal. A més a més, les importacions valencianes al Canadà han suposat en 2016 un 20% del total a l'Estat, la qual cosa converteix aquest territori en l'autonomia que més compres va realitzar a aquest país en aquest exercici. I entre gener i agost de 2017, el volum d'importacions ha registrat un augment del 5% sobre el mateix període de l'any anterior.

El cap del Consell ha subratllat el seu ampli mercat interior i alguns dels seus sectors, com les energies renovables, el tèxtil i la confecció, materials de construcció, decoració, automòbil i components, medi ambient, biotecnologia, sector aeronàutic i tecnologies de la informació i la comunicació.

Suport a la internacionalització

En la seua intervenció, el conseller d'Economia, Rafa Climent, ha incidit en el suport a la internacionalització com a "aposta estratègica" de la Generalitat, al mateix temps que ha lloat la capacitat del teixit empresarial valencià per a "adaptar-se a les noves condicions de l'actual escenari econòmic" i "aprofitar les oportunitats" que ofereix el món globalitzat.

Així mateix, ha afirmat que el Consell és "conscient" de les dificultats a les quals diàriament s'enfronten els empresaris al País Valencià, per la qual cosa ha ressaltat la dotació econòmica que la Generalitat destina a ajudes. "En aquest exercici 2017 les empreses valencianes han comptat amb un pressupost de 7,5 milions d'euros a través de les ajudes als plans d'internacionalització, les ajudes reemborsables gestionades per l'Ivace i el suport a la participació en fires per part de la Direcció General d'Internacionalització", ha detallat Climent.

El titular d'Economia ha explicat també que el Consell ha impulsat enguany un "ambiciós" pla de promoció exterior integrat per més de 70 accions i consensuat amb les associacions sectorials, les cambres de comerç i l'Icex per a "adaptar-lo a les necessitats de les nostres empreses".

Visita a Porcelanosa

La delegació empresarial ha visitat aquest dilluns instal·lacions de Porcelanosa a Toronto. Allí, els representants de la firma ceràmica han anunciat que es preveu que a meitat de juny de 2018 s'òbriga una nova tenda en aquesta ciutat, la qual cosa, segons ha indicat un dels seus dirigents presents al Canadà, Ramón Heras, permetrà triplicar o quadruplicar les vendes en la zona.

Per la seua banda, Cruz Jover, representant a Casa Vigar en la delegació comercial, una empresa alacantina dedicada a la fabricació i comercialització d'útils de neteja, ha destacat "l'enorme potencial" del mercat canadenc. Ha assenyalat també que el nou escenari que s'obri després de l'aprovació del tractat de lliure comerç proporcionarà oportunitats a les empreses valencianes per a ser "més competitius" i aconseguir consolidar-se en el mercat del Canadà.

Finalment, el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha manifestat que es tracta d'una missió "molt important per a l'economia valenciana" a causa de la recent engegada del CETA i per al potencial que representa un país com el Canadà. És per açò que ha assegurat que el País Valencià té "moltes possibilitats" en aquest país a través de productes "potencials com la ceràmica, l'agroalimentació o el turisme".