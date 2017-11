Oltra destaca que les dones víctimes de la violència masclista "cada vegada callen menys"

La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha explicat que en 2016 es van presentar un total de 19.431 denúncies en els Jutjats de Violència sobre la Dona, que es corresponen amb 18.049 dones víctimes, un 11% més que en 2015. A més, en els Centres Dona 24 Hores, el 64% de les 2.055 dones ateses per primera vegada durant aquest any van presentar denúncia. Això, a parer de la vicepresidenta, significa que les dones "són més conscients; cada vegada callen menys".

Oltra ha realitzat aquestes declaracions durant la seua compareixença a petició pròpia en la Comissió de les Corts de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del col·lectiu LGTBI per a donar compte del desenvolupament, durant l'exercici 2016, de la llei integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit valencià. Es tracta de la segona vegada que un membre del Consell acudeix a donar compte d'aquest mandat de les Corts. L'any passat va ser la primera vegada, quatre anys després de l'aprovació de la norma.

La vicepresidenta també ha assegurat que el 2017 serà una any per a "recordar" pel compromís adquirit amb el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, signat per 63 entitats i institucions el passat mes de setembre i al qual, a data de hui, ja s'han adherit prop de 700 persones a títol individual i prop de 600 entitats. Oltra ha celebrat el "suport i compromís social" dels valencians per a acabar amb el "terrorisme masclista".

La consellera ha mostrat el compromís del Consell amb la viabilitat del Pacte i, en aquest sentit, ha assenyalat que la proposta de la Conselleria per al pressupost de 2018 és destinar 12.800.000 euros a l'impuls d'ajudes, indemnitzacions i atenció en centres a les dones víctimes de la violència masclista. D'aquesta manera, ha agregat, es dóna resposta a la cinquena de les línies estratègiques del pacte, referent a "dotar d'un pressupost estable" la lluita contra les violències masclistes, i "complint així amb el que han demanat les associacions feministes". En la seua intervenció també ha fet referència a l'equiparació de les indemnitzacions de les dones assassinades per violència de gènere amb les de les víctimes del terrorisme, que actualment són de 6.000 euros i arribaran als 75.000 euros amb els comptes de 2018.

A l'inici de la comissió parlamentària, la vicepresidenta ha recordat les dotze dones assassinades al País Valencià en 2016 i 2017: María, Francisca, María del Carmen, Kristina, Johana, Jacqueline, Margaret, Gloria Amparo, Dolores, Irina, Jessica, Katherina i Maia. També s'ha referit a les 44 dones assassinades a l'estat espanyol durant el 2017. "S'imaginen vostés que l'any passat a Espanya hagueren assassinat 44 representants públics, pel fet de ser-ho, o 44 esportistes, o 44 músics?", ha emfatitzat la consellera sobre aquest tema.