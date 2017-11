La Filmoteca celebra el 30é aniversari amb un cicle de pel·lícules restaurades

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta a la Filmoteca un cicle de pel·lícules restaurades que pertanyen a l'Arxiu Fílmic, que s'inaugura amb la projecció, demà, dimecres 29 de novembre, a les 18.00 hores, d'un programa format pels curtmetratges muts Serpentine Dance (1895), de William K. L. Dickson, i L'oeuf du sorcier (1902), de Georges Méliès, i el llargmetratge El fresco de las trincheras (1926), de Charles Reisner, una comèdia bèl·lica ambientada en la Primera Guerra Mundial i protagonitzada per Syd Chaplin, germanastre de Charles Chaplin.

Serpentine Dance és una sorprenent filmació de la també denominada dansa de la papallona, un dels temes favorits del cinema dels orígens, pels efectes plàstics de llum i moviment que ofereix. L'oeuf du sorcier, títol que es va creure perdut durant dècades, és una excel·lent mostra del cinema de trucs tan característic de George Méliès

La restauració del llargmetratge El fresco de las trincheras és un exemple de col·laboració entre filmoteques i entitats privades, en aquest cas, la Filmoteca de València, UCLA Film Arxive, la Cineteca de Milà, The Library of Congress i Turner Entertainment.

Aquest cicle, format per pel·lícules restaurades per l'Arxiu Fílmic, commemora el trenté aniversari de la creació de la Filmoteca de València i és complement de l'exposició 'Material de somnis. 30 anys de Filmoteca', organitzada per l'IVC al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

Aquesta exposició, que podrà veure's fins al 25 de febrer del 2018, reuneix una selecció del patrimoni fílmic dipositat, recuperat i conservat per la Filmoteca valenciana. Hi destaquen programes de mà, originals d'escenografies, guions, correspondència, fotografies, bibliografia i hemeroteca antigues, càmeres, projectors, mostres de les pel·lícules restaurades i les publicacions pròpies.

En la sessió de la Filmoteca del 19 de desembre es projectarà Estampas 1932 (1932), un documental mut sobre la tasca pedagògica del govern de la Segona República el muntatge de la qual va dirigir el cineasta José Val del Omar.

També podrà veure's Don Juan Tenorio (1952), d'Alejandro Perla, filmació de la representació teatral de la Companyia de Teatre Nacional María Guerrero, amb decorats de Salvador Dalí i la participació de grans figures escèniques com José M. Rodero i Adolfo Marsillach.

Així mateix està prevista la projecció de dos programes formats per una quinzena de pel·lícules del patrimoni audiovisual valencià, amb curtmetratges de Joan Andreu Moragas i Ángel García Cardona, i filmacions de festes i tradicions populars de les primeres dècades del segle XX.