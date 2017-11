Oltra demana el compromís de tota la societat en la lluita contra el canvi climàtic

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat que la lluita contra el canvi climàtic i per una economia sostenible "exigeix un compromís i un treball conjunt de tota la societat" i per a açò és necessari "educar" en el consum responsable dels recursos naturals. Aix, s'ha pronunciat durant la seua participació en la inauguració de les fires mediambientals 2017 Ecofira, Ecoforum, Egética, Efiaqua i Laboralia, que s'estan celebrant durant aquesta setmana a Fira València.

Mónica Oltra ha assenyalat que és necessari "frenar" el canvi climàtic i les seues conseqüències així com reconduir la situació. Per això ha animat a "sumar la valentia, la capacitat transformadora i les xicotetes accions del dia a dia per a aconseguir un canvi real d'una situació que està provocant greus problemes mediambientals", com ara la sequera, les pluges torrencials o les elevades temperatures que està patint el país en els últims anys.

La vicepresidenta ha afegit que aquesta lluita contra el canvi climàtic "és una de les prioritats polítiques del govern del Botànic" i figura en l'agenda de la Generalitat amb actuacions "coordinades i encaminades a frenar aquesta situació i a canviar-la cap a una societat sostenible i respectuosa capaç de viure d'acord amb la natura".

En aquest sentit, ha recordat algunes de les mesures engegades pel Consell, com ara el primer Pla d'Agricultura Ecològica, la política de residus basada en la reducció, el reciclatge i la reutilització, el Pla de Protecció de l'Horta o l'Estratègia Valenciana d'Energia i Canvi Climàtic, i ha destacat el "magnífic treball" de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en aquestes matèries.

Així mateix, ha denunciat el bloqueig del govern espanyol en algunes competències com l'aigua, la mobilitat o l'energia i, en concret, s'ha referit a l'oposició del Govern estatal contra el Corredor del Mediterrani, la lluita contra les dessaladores, l'impost al sol en les energies renovables, sumat "a l'infrafinançament pateix la Comunitat Valenciana i que també afecta la lluita contra el canvi climàtic".

Malgrat açò, la vicepresidenta ha remarcat que tots els ciutadans "hem de comprometre'ns en la lluita perquè el canvi climàtic no tinga majors conseqüències" i ha destacat la importància de l'educació de les generacions presents i futures "en la idea de refer la cultura de la convivència amb la natura i en un nou model de desenvolupament que puga atendre el nostre consum sense generar més pressió sobre els recursos naturals".