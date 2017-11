Montón qualifica de "despropòsit" la supeditació del FLA a la despesa farmacèutica

La consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, ha afirmat aquest dimarts que l'acord que supedita l'ajuda financera prevista al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a la despesa farmacèutica és "un despropòsit" perquè "dissuadeix" les comunitats autònomes de "tenir els mateixos tractaments a un cost menor".

Montón, abans de presentar el Pla de Millora de la Humanització en les Unitats Assistencials de Pacients Crítics, ha retret que aquest conveni situa les autonomies entre "l'espasa i la paret" perquè malgrat que són "les que més tenen a perdre" les obliga a complir-ho per a rebre aquesta transferència del Ministeri. Per això, ha exigit "poder parlar de finançament sense que es vincule amb altres acords que no tenen res a veure amb el fet que la Comunitat reba el FLA", ha postil·lat.

Sobre aquest tema, ha explicat que aquest conveni és "un despropòsit" perquè "obri una senda en la qual l'únic camí que et marca és usar medicaments de marca" mentre que el Consell "aposta pels gèneres i medicaments biosimilars per a fer més cost-efectiva i sostenible la sanitat". A més, ha assenyalat que l'ambigüitat del conveni "sempre" crea "una inseguretat jurídica per als signants" i, en aquest cas, ha constatat que les comunitats autònomes són les que "més tenen a perdre" perquè tenen "l'obligació de fer sostenible la sanitat pública. A més, tenim delegades les competències". D'aquesta manera, si no es compleixen els termes del conveni hauran de "compensar" la indústria.

Per tot això, ha recordat que ja van denunciar en el seu moment que 'in extremis', en portes de les anteriors eleccions, el govern estatal, de forma "unilateral", arribara a aquest conveni amb la indústria farmacèutica quan, "en principi, era voluntari per a les comunitats autònomes adherir-se; després va ser obligatori". Així, ha criticat que ara és "condició imprescindible per a rebre el FLA", per la qual cosa les comunitats autònomes que estan infrafinançades, "es veuen entre l'espasa i la paret" perquè "necessiten el fons per a poder seguir oferint els serveis bàsics a la ciutadania".