Unes 1.600 persones i edificis es beneficiaran de les ajudes a la rehabilitació de la Conselleria d'Habitatge

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat el llistat de beneficiaris de les ajudes convocades, dins del marc del Pla Estatal d'Habitatge, per a la rehabilitació d'elements comuns de l'edifici, així com per a la implantació de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE), segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

En total, són 1.592 entre persones físiques i comunitats de propietaris les que es beneficiaran d'aquestes dues línies d'ajudes, que, com ha explicat la directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, "tenen entre els seus objectius potenciar els processos de rehabilitació en els àmbits de major vulnerabilitat i contribuir a resoldre problemes d'accessibilitat i eficiència energètica, patologies estructurals o adequació d'instal·lacions de l'edifici".

En aquest sentit, la directora general ha explicat, a través d'un comunicat, que per a la línia de Rehabilitació d'Edificis s'han concedit ajudes per un import de 14.519.691,50 euros, la qual cosa suposa 3,4 milions més que en la convocatòria del 2016. Del total de sol·licituds presentades (1.172) s'han concedit el 71,1%, és a dir, 833; la resta han sigut denegades o anul·lades d'ofici per haver-se presentat fora del termini establit. Per demarcacions, a Alacant se n'han concedit 144; a Castelló, 136, i a València se n'han resolt positivament 553.

La directora general ha subratllat que, en aquesta convocatòria del 2017, el nombre de concessions ha sigut quasi de 200 més que el 2016, que van ascendir a 643 però ha destacat l'augment "espectacular" pel que fa a les últimes ajudes convocades per l'anterior govern el 2015, on "solament es van concedir 164 ajudes per un import de 3.667.677 d'euros i aquell any la Generalitat no va aportar cap quantitat, cosa que sí que ha passat en les convocatòries del 2016 i 2017 amb l'actual executiu".

A més, Torró ha indicat que el pressupost global d'inversions és de 37.701.541,19 euros i aquestes ajudes faran possible la generació d'aproximadament 1.800 llocs de treball.

Informe d'avaluació d'edificis

Quant a la línia d'ajudes per a la Implantació de l'Informe d'Avaluació d'Edificis, IEE, s'han concedit ajudes per import de 326.558,70 euros. Del total d'ajudes sol·licitades, 874, han sigut concedides 759, el 86,8%, la resta han sigut denegades o anul·lades d'ofici per haver sigut presentades fora de termini. En la demarcació d'Alacant s'han concedit 81 ajudes; a Castelló, 62, i a València s'han aprovat 616.

Respecte a la convocatòria del 2016, la directora general d'Habitatge ha ressaltat que s'han concedit 125.000 euros més en ajudes. Igualment ha augmentat el nombre de concessions, el 2016 van ser 650, i en 2017 han sigut 100 més. Per a Torró, "aquestes dades, reflecteixen l'interès dels ciutadans per conèixer l'estat dels seus edificis, requisit imprescindible per a poder rehabilitar i anar millorant els habitatges de persones que resideixen a la Comunitat Valenciana".

L'IEE és obligatori per als edificis de residència col·lectiva amb una antiguitat superior a 50 anys i els que pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a la seua rehabilitació. En aquest sentit, els edificis que el 28 de juny del 2013 tingueren 50 anys hauran d'aportar l'IEE abans del 28 de juny del 2018 i els que vagen aconseguint l'antiguitat de 50 anys, a partir del 28 de juny del 2013, tindran un termini de 5 anys per a fer l'informe a partir de la data en què compleixen 50 anys.

En definitiva, segons la directora general d'Habitatge, "aquestes dues línies d'ajudes del departament que dirigeix María José Salvador s'emmarquen en l'objectiu de la Generalitat de donar un nou impuls a la rehabilitació d'edificis i habitatges i, a més, de millorar la qualitat de vida dels seus usuaris, contribuir a reactivar el sector de la construcció i de les empreses que han sigut molt castigades per la crisi".

Finalment, ha recalcat que la gestió actual ha permès "arribar a molta més gent i recuperar la confiança dels ciutadans perquè ara les ajudes es convoquen, es resolen i, sobretot, es paguen".