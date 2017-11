Turisme crearà un Centre Internacional de Gastronomia a Dénia

Dénia serà la seu d'un Centre Internacional de Gastronomia, un espai que es convertirà en "referència per a la defensa i projecció" del producte i la cuina autòctona del País Valencià. Serà també un centre d'innovació i desenvolupament de projectes gastronòmics.

Així ho ha anunciat el secretari autonòmic de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer. Ha informat que, malgrat que se situarà a Dénia, el Centre "ramifica a tot el territori de la Comunitat Valenciana, ja que és un projecte autonòmic amb múltiples derivacions al territori". Colomer ha ressaltat que es tracta d'un projecte en el qual estan treballant des de fa temps amb l'Ajuntament de Dénia, l'àmbit universitari, cuiners i productors i ha augurat que "serà el centre neuràlgic de la gastronomia mediterrània, un centre de referència per a la defensa i projecció del nostre producte i gastronomia més autòctona, a més d'un centre d'innovació i desenvolupament de projectes amb els quals seguir a l'avantguarda".

Colomer ha destacat que l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, "representa un projecte de ciutat que es basa en la creativitat reconeguda per la Unesco en relació amb la gastronomia" i ha afegit que "Dénia representa els valors del Mediterrani com l'hospitalitat, apostant per la innovació turística respectant les tradicions i treballant el territori". En aquesta línia, Francesc Colomer ha apostat per "impulsar un model turístic basat en l'autenticitat i en la singularitat de la nostra destinació". És per això que Colomer ha assegurat que, des de la Agència Valenciana del Turisme, col·laboren amb l'ajuntament de la localitat "per a impulsar projectes que redunden en l'increment de la qualitat turística".

D'altra banda, l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha defensat "la necessitat d'apostar pels productes autòctons i la cuina tradicional" i ha agraït el suport de l'Agència Valenciana del Turisme en l'impuls de la promoció turística". Així mateix, ha assenyalat que "el 91% de les activitats turístiques de la comarca de la Marina Alta estan lligades a la gastronomia, que és el principal actiu d'una economia en alça basada en el turisme", al mateix temps que ha apostat per "treballar per a evitar l'estacionalitat i poder crear riquesa durant tot l'any" i ha reivindicat la creació i conservació de "més producte local, més terres de cultiu i més paisatge".