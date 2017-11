L'AIReF veu "improblable" que el País Valencià puga complir l'objectiu de dèficit

El president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha assenyalat aquest dijous que és "improbable" que el País Valencià puga complir l'objectiu de dèficit, establit en el 0,6%. En canvi, si que ho veu "factible" en el cas d'Espanya, on l'objectiu de dèficit compromés amb Brussel·les és del 3,1% del PIB. A més, veu "globalment factibles", però també "molt ajustats", els objectius d'estabilitat per al 2018 en funció de la prolongació de l'impacte de la crisi a Catalunya.

No obstant això, aquesta desviació d'ingressos quedarà "raonablement prop" del pressupostat, segons ha indicat Escrivá durant la seua compareixença davant la Comissió de Pressupostos en el Congrés per a informar sobre el compliment esperat dels objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa de les administracions públiques el 2017. En concret, l'AIReF ha augurat una desviació total de la recaptació per impostos (2.050 milions) i cotitzacions (1.578 milions) de 3.628 milions respecte al pressupostat, després que en el període 2008-2016 aconseguira els 17.641 milions.

Per impostos, l'AIReF creu que enguany es registrarà una desviació de 1.095 milions en la recaptació de l'IRPF malgrat el seu augment gràcies a la recuperació i estima que els ingressos en Societats quedaran 930 milions per sota del pressupostat i una altra desviació de 445 milions en Impostos Especials.

Per contra, calcula que l'IVA excedirà en 420 milions la seua recaptació pressupostada pel govern espanyol i preveu una alça del 6% de mitjana en impostos indirectes, molt superior a anys anteriors, però sense arribar als repunts d'exercicis com el 2007.

En qualsevol cas, Escrivá ha pronosticat el compliment d'Espanya de les tres regles fiscals per a enguany, ja que l'AIReF veu "factible" l'objectiu de dèficit del 3,1% per a enguany, així com de la regla de despesa i l'objectiu de deute de les administracions públiques (98,1% del PIB), gràcies a l'augment dels ingressos per la favorable evolució econòmica, amb una desviació respecte al pressupostat menor de la prevista i a una execució "molt rigorosa" de la despesa.

L'Autoritat Fiscal creu que es complirà "folgadament" la regla de despesa del 2,1% fixada per a enguany i ha defensat que aquesta regla ha de ser un "instrument de planificació", al mateix temps que es complirà la meta de deute públic, però ha insistit que és necessari continuar amb els ajustos i l'avanç en estabilitat pressupostària per a aconseguir l'objectiu de reduir el deute al 60% del PIB.

Compliment el 2018

De cara al 2018, Escrivá ha destacat que el punt inicial és "favorable", amb objectius d'estabilitat "globalment factibles", encara que "molt ajustats" i amb l'impacte de la incertesa de la crisi política a Catalunya, que tindrà un impacte de quatre desenes en el PIB d'Espanya i almenys de set en el de Catalunya.

El president de l'AIReF ha subratllat que la inversió està sent "molt forta", amb una alça de mitjana del 6,7% des del 2013, al costat d'un avanç del 4,5% de les exportacions en el mateix període, la qual cosa atorga "sostenibilitat" al creixement, que s'està produint "sense crèdit", a diferència de l'últim cicle econòmic. Per això, creu que hi ha "recorregut" per a mantenir nivells de creixement "alts" en la mesura que torne el crèdit.

Per a Escrivá, cal establir un diàleg amb la Comissió Europea perquè reconsidere les seues dades perquè "no és raonable pensar que Espanya està en una situació cíclica alcista amb la taxa d'atur actual". De qualsevol forma, amb un to de política fiscal que serà "moderadament alt", la previsió d'AIReF veu "factible" però "exigent" la meta de dèficit del 2,2% del PIB compromesa amb Brussel·les per al pròxim any.