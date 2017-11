El PP proposa modificar la seua llei de finançament públic per a patronal i sindicats

El PPCV proposarà modificar la llei de participació institucional, que regula el finançament públic de patronal i sindicats, que va ser aprovada el 2015 pel Consell d'Alberto Fabra, amb l'objectiu que no quede limitada a les organitzacions més representatives i que siga "oberta a tothom de debò". Ha assegurat que "ha arribat el moment de reconéixer que, probablement, ens equivoquem".

Així ho ha explicat la seua presidenta i portaveu en les Corts, Isabel Bonig, en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics, en la qual s'ha preguntat, per exemple, per què el finançament s'ha de limitar a CCOO i UGT i no a "Intersindical o CSIF", que també tenen presència al territori. Ha posat com a exemple el finançament dels partits polítics que estan en les institucions, ja que no solament la reben els majoritaris, sinó que és proporcional a la seua representativitat, al mateix temps que ha incidit que no se cerca eliminar aquestes subvencions, sinó que altres organitzacions hi entren.

Bonig ha afegit que també proposen crear una comissió d'estudi sobre el finançament de les organitzacions sindicals, la patronal i els partits polítics, per a analitzar les fórmules que se segueixen i com es pot millorar: "Claredat, llum i taquígrafs", ha dit. "No pot ser que no hi haja diners per a acabar amb les llistes d'espera o els barracons i que s'estiguen donant aquestes ajudes", ha dit, en referència a la línia nominativa recollida en els pressupostos del 2018. "És el moment d'agafar el Pressupost de la Generalitat i començar des de zero", ha dit, per a indicar que els diners no han d'anar destinats a "mantenir chiringuitos". Tanmateix, ha negat que la patronal i els sindicats siguen chiringuitos i ha assenyalat que defensa que les subvencions siguen de lliure concurrència i les organitzacions puguen presentar els seus projectes.

Preguntada sobre el motiu d'aquest canvi de posició, atés que el Consell del PP va ser el que va proposar aquesta llei i si és una "venjança" pel suport de la CEV i els sindicats a la manifestació del 18N pel finançament just, ha indicat "no hi ha res de venjança, hi ha un canvi de postulats" i ha reconegut que el PP va fer en 20 anys "coses bé i coses malament" però des de la seua perspectiva liberal i mantenint la rellevància d'aquestes entitats. Cadascú ha d'actuar "en el seu àmbit" i cal mantenir la "separació i independència".

Al respecte, el portaveu socialista, Manolo Mata, ha assenyalat que "els únics que estan investigats pel seu finançament" són els populars i ha recordat que "els excessos del PP van portar quasi a la fallida i al col·lapse a les principals organitzacions d'empresaris i treballadors". Ha afirmat que la proposta de Bonig sembla "una broma" perquè, més enllà que la llei és "millorable o canviable", hi ha un concepte jurídic, el de sindicats més representatius, arreplegat en la llei orgànica de llibertat sindical "des del principi de la democràcia".

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, ha mostrat la seua sorpresa pel canvi d'opinió del PP sobre la seua llei, davant la qual la coalició es va abstenir, i s'ha preguntat "per què ara" al mateix temps que ha insinuat que es deu al suport de la CEV a la manifestació del 18-N. "És per la manifestació del finançament? Diu que no, però a mi em fa pensar", ha indicat. Per a Ferri, Bonig té "ganes que la patronal siga obedient i hi haja clientelisme" com abans, recordant que durant el govern del PP "rebien el triple" del que reben ara.

Per part de Podem, el seu síndic, Antonio Estañ, ha indicat que està revisant totes les esmenes però no col·laboraran en "una certa lògica venjativa o de rebequeries si és l'objectiu" que persegueix.

La portaveu de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, ha eludit pronunciar-se fins a conéixer amb exactitud l'esmena, mentre que des dels ex d'aquesta formació –autodenominats 'agermanats'– Alexis Marí s'ha preguntat si "no serà un càstig" per la participació el 18N.