Apareixen 60 granades i armament de la República en un antic casino de Castelló de la Ribera

Fins a seixanta granades, dos fusells i munició de l'època republicana han aparegut aquest dimarts en un antic casino de Castelló de la Ribera (la Ribera Alta).

La casa privada està sent reformada i, aquest dimarts, com a conseqüència de les obres, els operaris s'han trobat amb l'arsenal i han avisat les autoritats. Fins a la zona s'ha desplaçat la Guàrdia Civil qui, en confirmar que les seixanta granades no estaven detonades, han sol·licitat la presència dels Tedax, que finalment han traslladat l'arsenal fins a Intervencions d'armes, a València, per a procedir a la detonació, explica l'alcalde de Castelló de la Ribera, Òscar Noguera.

La construcció que s'està rehabilitant és un antic casino del poble que ja estava en funcionament en el període republicà. Segons apunta Noguera, no se sap a hores d'ara qui hauria pogut amagar l'arsenal dins del fals mur. "La Guàrdia Civil ens ha dit que es tracta de 60 granades de l'època de la República, segurament de tipus americà i dos fusells" afegeix el primer edil de la població de la Ribera Alta.

Armament localitzat a l'antic casino de Castelló de la Ribera. / ELISEO PLA

Armament localitzat a l'antic casino de Castelló de la Ribera. / ELISEO PLA