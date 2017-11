Compromís proposa una taxa turística municipalista que s'implante gradualment

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha avançat aquest dimarts que la seua formació proposa una taxa turística que siga "bàsicament municipalista", per la qual siguen els ajuntaments els que es queden la recaptació i trien com utilitzar els ingressos. També volen que la seua implantació siga "gradual" en dos anys.

Així ho ha indicat Ferri en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics on ha assenyalat que, després d'una reunió de la seua formació per a decidir el seu model sobre aquest gravamen, s'ha arribat a una proposta alternativa a la que planteja Podem que ja ha sigut remesa tant al PSPV com a la formació morada perquè l'estudien.

En concret, Ferri ha assenyalat que la seua idea passa per una implantació "gradual" d'aquest impost en els pròxims dos anys i amb avaluació posterior dels seus efectes. Així mateix, ha defensat que ha de ser un impost "bàsicament municipalista" no solament en la seua recaptació, sinó també en la seua posterior utilització.

D'altra banda, el portaveu del PSPV, Manolo Mata, ha indicat que la proposta de Compromís és "interessant" i ha avançat que la seua formació farà una contraproposta per a "millorar-la". Ha emfatitzat que el seu desig passaria perquè fóra una cosa voluntaria per part dels ajuntaments i ha apuntat "que l'avaluació portarà a veure com van les coses". Ha insistit que "hi ha experiències a tot el món amb aquesta taxa", per la qual cosa el debat és "interessant". En aquest punt, ha recordat l'exemple de Balears, on es va implantar aquest gravamen davant les crítiques del sector i "ara no solament està implantat, sinó que el van a duplicar". Per açò, ha remarcat que caldrà avaluar les coses amb "molta sensatesa".

No obstant això, ha reiterat que no creu que en una setmana es puga "articular un mecanisme perquè en el 2018 tècnicament siga irreprotxable", però sí que creu que es pot "obrir la porta al fet que els ajuntaments facen una ordenança que ho regule".