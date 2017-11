El sector del taxi s'atura 20 hores per a protestar contra la liberalització de les VTC

Les associacions de taxistes del País Valencià han convocat per a aquest dimecres un atur absolut en el servei durant 20 hores, des de les 06.00 del matí fins a les 02.00 hores de la matinada de dijous, una franja en la qual solament realitzaran serveis mínims hospitalaris gratuïts, que cobriran de forma voluntària alguns treballadors.

D'aquesta forma, els taxistes valencians se sumaran a la manifestació que tindrà lloc a Madrid contra la liberalització de les VTC. El president de la Confederació de Taxistes Autònoms valencians, Fernando del Molino, ha avançat a Europa Press que seran "molts" els treballadors que es traslladaran fins a la capital per a prendre part en la protesta.

En la mateixa línia, ha assenyalat que es preveu un seguiment de l'atur convocat del cent per cent, en vista de la "unanimitat" en la participació dels treballadors en prèvies protestes. No obstant això, també són "molts" els taxistes que s'han apuntat com a voluntaris per a cobrir els trasllats hospitalaris gratuïts. Amb aquestes actuacions, el sector pretén reivindicar que es "retorne l'equilibri entre les VTC i el taxi", ja que consideren que, malgrat les promeses del govern estatal sobre que aquesta situació "no afectaria el taxi", estan eixint 100.000 VTC en tot l'estat espanyol. "L'equilibri solament s'ha retornat sobre el paper i el govern espanyol no accepta les mesures proposades per les associacions", han lamentat.

En la convocatòria, les associacions s'han adreçat als taxistes per a advertir que "està en joc el seu futur". Les entitats han reivindicat un taxi "unit per a defensar el servei públic" i per a "defensar l'usuari". "O compleixen les seues promeses o la 'cremà' serà el 29-N a Madrid", han resolt.