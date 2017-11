El PPCV compara la Llei de l'Horta amb el Gran Salt Endavant de Mao

El diputat del PPCV Luis Santamaría ha recorregut a la Gran Fam de Mao, produïda per les mesures econòmiques i socials de Mao Zedong conegudes com a Gran Salt Endavant, a finals dels anys 50 i principis del 60 del segle XX, per a desacreditar el projecte de Llei de l'Horta de València que hui es debat a les Corts.

Santamaría també ha fet un salt retòric considerable quan ha relacionat les mesures de planificació territorial i d'usos agraris previstes a la norma amb un fet històric que va produir milions de morts. L'exconseller de Governació i també president de la gestora del PP a la ciutat de València ha qualificat la llei defensada pel PSPV, Compromís i Podem de "confiscàtoria" i adreçada a "l'expropiació" dels llauradors tradicionals, un efecte que Santamaría ha qualificat de "genocidi" per tal de substituir els actuals propietaris de les terres per "col·lectius rars" propers a Compromís.