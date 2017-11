L'IVC commemora el Dia contra la Sida amb una selecció d'obres del Festival sobre Malalties

L'Institut Valencià de Cultura presenta a la Filmoteca, el dijous 30 de novembre, a les 20.00 hores, una selecció de curtmetratges que van formar part de la Secció Oficial de la tercera edició de Ficae-Festival Internacional de Curtmetratges i Art sobre Malalties, i que reflexionen sobre l'estigma i el consegüent silenci que aquesta malaltia encara suporta en l'imaginari col·lectiu.

L'acte serà presentat pel director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia de l'IVC, José Luis Moreno; el president de la Coordinadora d'Associacions de VIH i SIDA de la Comunitat Valenciana (CALCSICOVA), Carlos Manuel Gómez, i el director de Ficae, Pepe Miralles. El programa està compost pel curt alemany Give, d'Ilias Walchshofer; el documental portugués Meta, d'André Baeta i Miguel Trevisan; la producció brasilera Event Horizon, de Gil Baroni, i el documental rus Women, de Nastia Kuzyakova.

Amb motiu de la celebració, l'1 de desembre, del Dia Internacional d'Acció contra la Sida, la Filmoteca torna a col·laborar amb CALCSICOVA per a sensibilitzar el públic a través del cinema.