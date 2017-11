La majoria de valencians no gastarà més que l'any passat en Nadal

El 57,91% dels consumidors valencians mantindran la seua despesa durant Nadal mentre que un 4,04% la reduirà "molt" segons un sondeig de l'Associació Valenciana de Consumidors (AVACU) amb la previsió de despeses per a les pròximes festes.

Enguany, d'acord amb l'enquesta, augmenta el percentatge de valencians que afirmen que el seu desemborsament serà molt major (d'un 1,9 a un 2,69%) i es mantenen, encara que amb un lleu augment, els que preveuen realitzar una despesa "lleugerament major" (d'un 20,25 a un 20,54%). També creix la xifra d'aquells que preveuen una despesa menor per a aquest Nadal (d'un 14,56 a un 14,81%), però es redueix la dels que auguren que gastaran molt més (d'un 6,96 a un 4,04%), ha informat l'associació en un comunicat.

Dels consumidors que responen que la seua despesa serà superior respecte de la de 2016, més d'un 69% assegura que enguany, "comprant el mateix, tot està més car", mentre que un 23% al·lega que ha millorat la seua situació econòmica. Pel que fa a aquells que creuen que el seu desemborsament serà menor, el motiu principal són "problemes econòmics", mentre que un 38% respon que gastarà menys perquè "tot està més car" i farà "retallades" en les compres.

A l'hora d'haver de fer alguna retallada en les despeses, els consumidors valencians afirmen, en un 30,34%, que primer ho farien en el sector oci, mentre que un 24,83% estalviaria en menjades fora de la llar. Els menjars en la llar i la compra de joguets són els últims sectors en què es disminuiria la despesa en cas de necessitat.

Pel que fa a l'estimació de despesa, més d'un 31% assegura que gastarà entre 500 i 1.000 euros, dades similars a les de l'any passat. Sí que puja lleugerament el percentatge de valencians que afirma que la despesa serà inferior a 500 euros (un 31,08% enfront del 30,82% del passat any).

L'acció que més despesa genera als valencians continua sent la compra de regals (46,62%), que segueix pujant des de 2016 (quan es va situar en el 40,25%). Tot seguit hi ha els menjars a casa (amb un 16,89% enfront del 14,47% del passat any), mentre que descendeix la despesa generada per menjar fora (del 14,47% cau al 8,45) i per la compra de joguets (del 18,24% al 13,85%).