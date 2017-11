Gascó (PPCV) sobre els professors: "Cal condemnar i perseguir els qui fan servir el seu lloc per a afavorir idees i partits"

El PPCV ha portat hui al ple de les Corts la proposició no de llei (PNL) que reclama que l'alta inspecció educativa (dependent de l'Estat) reprimisca els casos que, a parer de la formació conservadora, suposen "adoctrinament dels més febles". La portaveu d'Educació, Beatriz Gascó, ha fet servir el seu torn de defensa de la iniciativa per a denunciar que al sistema educatiu valencià hi ha professionals que es dediquen a aquesta activitat.

Gascó ha assenyalat la conveniència de "condemnar i perseguir els qui fan servir el seu lloc i el seu centre educatiu per a afavorir determinades idees i partits". La diputada popular, que fins a 2015 va ser directora general a la conselleria d'Educació, també s'ha mostrat partidària "d'assenyalar amb el dit els professionals dolents per a aconseguir el reconeixement dels bons".

La PNL ha tingut el suport de Ciutadans, després que el PPCV acceptara dos esmenes de la diputada Mercedes Ventura per a crear "un agència independent" d'inspecció del professorat" i l'estudi de "mesures per a la defensa i protecció dels denunciants" d'aquest pressumpte adoctrinament. Els vots de PSPV, Compromís i Podem han evitat que s'aprovara.