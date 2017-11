La Marina de València tanca la porta a les paelles universitàries

La Marina de València no acollirà l'edició del 2018 de les paelles universitàries. El director estratègic, Ramon Marrades, ho ha refusat amb contundència aquest dimecres durant la presentació de la programació cultural per al proper any.

L'edició d'aquest 2017 de les paelles universitàries havia suscitat queixes tant dels veïns com dels propietaris dels restaurants de la zona. Així, Marrades ha deixat clar que la Marina de València no acollirà l'edició del 2018 perquè l'esdeveniment no va en la línia del que pretén el Consorci València 2007, que aposta per fer de la zona un lloc obert a la ciutadania, amb activitats culturals diürnes i adreçades al públic familiar.

El passat mes d'abril, després de la celebració de les paelles universitàries, els veïns i restauradors van mostrar el seu desacord amb la celebració de l'esdeveniment per l'excés de soroll i brutícia en la zona de la Marina sud.

"Les paelles universitàries no tindran lloc a la Marina", ha contestat Ramon Marrades, perquè és un esdeveniment que acaba convertint-se en un "botelló" que genera "efectes no massa interessants" i, per tant, xoca amb la línia d'una cultura diürna, projectes de sostenibilitat i innovació.

En la mateixa línia, es reduiran els macrofestivals a aquells que complisquen amb els requisits que planteja el Consorci València, com ara concloure els concerts a les 1.30 hores, de manera que els espectacles puguen estan conciliats amb el seu entorn.