El govern espanyol es fa el sord davant l'aturada total del sector del taxi

Els taxistes valencians al complet es van sumar dimecres a la vaga que va paralitzar el sector en protesta per la liberalització de les llicencies de vehicles de lloguer amb conductor (VTC). Albert Torrijos, membre de la junta de l'Associació Gremial del Taxi de València i Província, va explicar a Diari La Veu que el seguiment va ser "tot un èxit", ja que només van treballar els conductors necessaris per a cobrir els serveis mínims, xifrats en un 10% per a poder realitzar els trajectes cap als hospitals i donar servei a les persones amb mobilitat reduïda.

Torrijos va lamentar que la vaga, que va començar a les 6 del matí i va durar fins a les dos de la matinada, coincidira amb un dia de pluja pels efectes que l'aturada va tindre sobre els usuaris. "La nostra idea no és fastidiar l'usuari, però hem de defensar els nostres drets", va assenyalar Torrijos, qui va assenyalar que l'objectiu de la vaga era que el govern estatal entenguera "el problema que travessa el sector" per la proliferació de serveis com Uber i Cabify.

Al País Valencià, més enllà de la vaga no es va fer cap acte reivindicatiu. Els taxistes valencians es van manifestar junt amb la resta de membres del sector a Madrid, on van aconseguir col·lapsar alguns dels carrers principals de la ciutat. "Per això s'ha fet una vaga de 20 hores, perquè els companys tingueren temps d'anar i tornar a Madrid", va explicar Torrijos.

Entre els desplaçats a Madrid per a transmetre al govern espanyol i al Ministeri de Foment els seus requeriments hi havia el secretari de l'Associació Gremial del Taxi de València i Província, Jose Ramón Giménez, qui va explicar a aquest diari que la principal demanda és que l'Estat "faça complir la llei" que marca que per cada 30 taxis sols pot haver-hi una llicència VTC. Una obligació que, consideren, no s'està respectant.

Les propostes reguladores que fa el sector passen per tramitar un reial decret "antiespeculació i explotació de les VTC". Amb aquest busquen augmentar de 2 a 10 anys el temps que cal esperar per a poder transferir d'un titular a un altre les llicencies VTC i evitar l'especulació. També proposen controlar l'intrusisme laboral mitjançant la creació de matrícules específiques i modificar l'estatut laboral "per a acabar amb la precarietat laboral", entre d'altres mesures.

Suports polítics

Gimémez va lamentar que malgrat que la protesta ha arribat a 100 metres del Congres dels Diputats, cap polític va eixir a recollir les seues propostes. No obstant això, va agrair que des de Podemos sí que els han fet arribar el seu suport, tot i que no de manera presencial. Com que cap representant del govern espanyol els ha rebut, Giménez ha assegurat a Diari La Veu que "malgrat que s'ha de parlar amb la resta d'associacions", s'estan plantejant fer una vaga indefinida en cada autonomia i "col·lapsar les artèries de tot l'Estat, els ports i els aeroports, fins que ens vulguen escoltar".

El taxista va carregar també contra els governs autonòmics "perquè tenen les competències d'inspecció i sanció" als vehicles que no compleixen la llei. "El que no pot ser és que es passen la pilota entre les conselleries i el Ministeri de Foment", i a València "demanarem responsabilitats a la Conselleria", va advertir.

Torrijos ha insistit que "el Partit Popular en el govern central no està fent les coses bé" mentre que la Generalitat "sí que diu que ens vol ajudar i que tenim raó". Però la realitat, insisteix, és que "és el govern espanyol és el que ha de prendre mesures i no ho fa".

Critiques i autocrítiques

Torrijos va assegurar que els taxistes són conscients que tenen molt a millorar, però no està d'acord amb aquells que critiquen la seua manca de modernització. En aquest sentit, assenyala la utilització d'aplicacions mòbils per a contractar els seus serveis. Ha afegit que ara estan obligats per llei a portar un sistema per a fer pagaments amb targeta i també amb efectiu fins a 50 euros. Per tant "les VTC no aporten tant, però saben vendre el seu producte perquè són multinacionals".

A més a més, admet que sí que podrien millorar visualment la seua presència. Tanmateix, nega que els cotxes amb llicencia VTC siguen d'alta gama. "Puc assegurar que molts taxis són molt més cars que els vehicles que porten ells", assegura. A més, emfatitza que "molts taxis són híbrids, i per tant millors". A açò, Torrijos afegeix que "el taxi paga una assegurança per a cobrir incidents i les VTC no".