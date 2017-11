El valencià José Rafael Pascual-Vilaplana, nou director de la Banda Municipal de Barcelona

El director de Muro José Rafael Pascual-Vilaplana ha estat nomenat nou director de la Banda Municipal de Barcelona, un càrrec que agafarà a partir de la temporada 2018-2019 per a un període de dos anys, segons ha informat aquest dimecres el Consell Rector del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra.

José Rafael Pascual-Vilaplana prendrà el relleu del mestre titular, Salvador Brotons, que seguirà vinculat a la Banda com a principal director convidat les properes cinc temporades. Des de fa 10 temporades, la direcció del mestre Brotons ha permés engegar un període especialment brillant per a aquesta formació que és reconeguda internacionalment com una de les principals agrupacions del panorama de bandes. Amb la nova direcció artística es pretén continuar amb el creixement i la consolidació del nivell artístic de la formació que desenvolupa una important temporada estable de concerts a l'Auditori, segons expliquen en un comunicat.

El director valencià va estudiar bombardí i piano a la Unió Musical de Muro (el Comtat) i direcció als conservatoris d'Alcoi i València, amb J. Cober, E. Corporon, K. Österreicher, Y. Yuhasa i H. Graf . Ha dirigit la Banda Nacional de Cuba, la de la Marina Reial d'Holanda, les Juvenils de Colòmbia, Baviera i Holanda, la Municipal de Buenos Aires, la de les Forces Armades d'Eslovènia, l'Aulos Wind Band de Suïssa i la majoria de bandes municipals espanyoles, com ara la Banda Simfònica del MUSIKENE (País Basc), la de Cambra Manuel de Falla de Cadis i les simfòniques de Castelló, Múrcia, Gran Canària i del Vallès, entre d'altres.

Del 2001 al 2014 ha estat principal director de l'Orquestra Simfònica d'Albacete i, des del 2015, és director artístic de la Banda Municipal de Bilbao, director de l'Orquestra de Vents Filharmonia i principal director invitat de la Banda Simfònica Portuguesa d'Oporto. És professor de direcció de banda a l'ECM Vall d'Albaida, professor invitat de l'ISEB de Trento i director artístic dels Cursos de Perfeccionament de l'Istituto Musicale Guido Alberto Fano de Spilimbergo (Itàlia).

Com a compositor d'obres simfòniques, corals i de cambra ha rebut nombrosos encàrrecs per a certamens i festivals. També ha rebut la Batuta del Mtro. Guillermo Tomás de la Banda Nacional de Cuba (1991), el premi Gold Baton del Concurs de Direcció del WMC a Kerkrade (Holanda 1997), el Baton of Honour del Concurs Europeu de Joves Directors de la EBBA (Birmingham 2000), el Premi Euterpe de Composició i de Direcció de Banda de la FSMCV (2004) i el premi nacional de música Ignacio Morales Nieva del Festival de Música de Castella-la Manxa (2009).