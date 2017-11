UGT-Ford aclareix que els 100.000 motors anunciats per Puig al Canadà ja estaven previstos

El secretari general d'UGT-Ford, Carlos Faubel, ha aclarit que ja estava previst que la factoria d'Almussafes produïra 100.000 motors per a proveir la fabricació de vehicles de la marca al Canadà en 2019. El líder sindical ha fet aquesta matisació arran de les declaracions d'aquest dimarts del president de la Generalitat, Ximo Puig,al Canadà en les quals va anunciar aquest volum de faena.

Amb la producció d'aquest motor es preveu acabar amb l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) temporal que afecta 360 treballadors i recuperar el segon torn. Per a Faubel, aquest anunci s'emmarca dins de la "normalitat" i era un treball amb què ja comptaven per a donar per finalitzat l'ERO a la factoria valenciana.

No obstant això, per a mantindre en el temps aquesta plantilla, caldrà fer encara "més del doble" de 100.000 motors, ha advertit Faubel, en declaracions a Europa Press, com a resposta a les declaracions del cap del Consell.

En concret, segons les previsions, la factoria d'Almussafes fabricarà 1.500 motors diaris del model Maverick que aniran majoritàriament destinats als mercats del Canadà i els Estats Units. Un dels models que es fabriquen en l'actualitat a la factoria del Canadà és el Ford Edge, tot terreny al qual es destinarà el nou motor Maverick, que començarà a produir-se en sèrie a partir d'abril de 2018 a la factoria valenciana.