Cultura valora el MuVIM i subratlla que qualsevol canvi en el museu serà per a millorar l'oferta

La Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport s'ha pronunciat de forma oficial sobre la possibilitat publicada en diferents diaris que el MuVIM (Museu Valencià de la Modernitat i la Il·lustració) poguera convertir-se en subseu de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). En un comunicat, el departament dirigit per Vicent Marzà subratlla que la Conselleria "valora el MuVIM com un projecte museístic de qualitat, un actiu molt important dins del circuit de museus de València i del territori valencià. La qualitat del MuVIM està fora de dubte i totalment avalada per la seua trajectòria i aposta actual artística, cultural i social".

Fonts de la Conselleria asseguren que no s'ha produït cap reunió entre les diferents institucions –la gestió del MuVIM depén de la Diputació de València i l'IVAM està adscrit a la conselleria de Cultura– en l'última setmana per a tractar una qüestió que va provocar un tancament de files de la Diputació amb l'equip de direcció del museu, encapçalat per Rafa Company. "Hi ha hagut reunions de coordinació, i hi haurà moltes més, entre les diferents institucions que fan polítiques culturals. En el cas de València, el seu Ajuntament, la Diputació de València i la Conselleria de Cultura, perquè abans les institucions competien entre si, però ara raonen i col·laboren", emfasitzen.

En aquest sentit, en el comunicat, la Conselleria subratlla que "qualsevol canvi en el panorama actual no significarà mai una disminució de l'oferta de qualitat, sinó una millora per a la ciutadania i per a la cultura valenciana". Així, insisteixen que les converses que es puguen produir sempre seran per a millorar l'oferta i no per a disminuir-la.