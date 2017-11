La Fundació Broseta distingeix Societat Civil Catalana amb el Premi Convivència

Societat Civil Catalana ha sigut reconeguda aquest dimecres amb el XXVI Premi de Convivència atorgat per la Fundació Broseta, després de la deliberació del jurat sobre les candidatures presentades al guardó per diferents personalitats i entitats. Així ho ha donat a conéixer en roda de premsa la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, qui ha presidit la reunió del jurat d'aquesta edició dels premis, convocats per la Fundació Professor Manuel Broseta amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.

Preguntada pels motius de la concessió del guardó a aquesta entitat, Pastor –qui ha dit el nom en castellà en primer lloc i després en català– ha assegurat que es tracta d'una deliberació del jurat i els arguments "són els que han defensat en una sessió que és reservada". "El jurat entén que és mereixedor del Premi Convivència", ha apuntat per a tot seguit recalcar el seu paper com a presidenta del jurat: "Estic ací per a traslladar-los qui ha sigut el premiat, no per a traslladar-los les deliberacions".

Per la seua banda, el president de la Fundació, Rafael Ferrando, ha afirmat que suposa que aquesta concessió obeeix a la intenció de "fomentar l'esperit de convivència que defensa la Fundació i que en aquests moments en una societat com la catalana és important que hi haja gent que reivindique la convivència dins d'aquesta".

La candidatura de la Societat Civil Catalana estava avalada per catedràtics i professors titulars de Dret Constitucional d'universitats espanyoles i per la Fundació Transició Espanyola. Com a justificació de la presentació, els proponents apuntaven que des de la seua fundació, en 2014, aquesta entitat "s'ha situat al capdavant de la resistència a les iniciatives secessionistes, impulsades al llarg dels últims anys des d'algunes institucions i sectors d'opinió de Catalunya, duent a terme una valenta, meritòria, creixent i, fet i fet, reeixida labor de conscienciació i mobilització ciutadana" per a fomentar la convivència "entre els catalans de diferent sensibilitat i origen i entre aquests i la resta d'espanyols".

Així mateix, els proponents assenyalen que aquest "compromís" de Societat Civil Catalana per una Catalunya "oberta, plural i genuïnament democràtica, plenament integrada i en la UE –reconegut ja pel Parlament Europeu, que l'any 2014 li va atorgar el Premi Ciutadà Europeu– encaixa plenament en les finalitats per les quals en el seu moment va ser instaurat el Premi Convivència".

Altres edicions

En altres edicions, el premi ha recaigut en l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), la Premi Nobel de la Pau Malala Yousafzai, la reina Sofia, l'expresident de França Nicolás Sarkozy o l'expresident del govern Felipe González i de la Comissió Europea, Jacques Delors, el passat any.

En aquesta edició, ha format part del jurat, a més de Pastor, la Consellera de Sanitat, Carmen Montón; Asunción Gandia, rectora de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir; Elvira Rodríguez, presidenta del Grup Tragsa; Francisco Cantos, degà del Col·legi de Notaris del País Valencià; Davide Livermore, intendent del Palau de les Arts; Maria Consuelo Reyna Doménech, periodista; Arcadi Espasa, periodista i escriptor; Florencio Domínguez, director del Centre Memorial de Víctimes del Terrorisme; Ángel Monreal, director regional de Llevant Nord Carrefour, i Xicu Costa, director territorial de CaixaBank al País Valencià.