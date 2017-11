El PP de Monòver acusa l'Ajuntament "d'adoctrinar i emparar" entitats independentistes

El Partit Popular de Monòver (Vinalopó Mitjà) ha acusat l'Ajuntament de la localitat, governat pel PSPV, "d'emparar" entitats independentistes catalanes, ja que el consistori ha "facilitat espais municipals per a activitats d'adoctrinament ideològic sota l'empara de la cultura".

L'acusació ha sigut suscitada arran de la presentació, el proper divendres, a la Casa de la Cultura de la població, del llibre Els parlars valencians (Publicacions de la Universitat de València, 2017) de Vicent Beltran Calvo i Carles Segura-Llopes. Els populars, segons recull el diari local Monòver.com, demanen a l'alcalde, el socialista Natxo Vidal, que "no permeta" l'ús de les instal·lacions municipals per a presentar el llibre.

Així, el PP local assenyala que entre les entitats que donen suport al llibre –una obra de caràcter lexicogràfica i dialectològica, entre altres qüestions– s'hi troba l'Institut d'Estudis Catalans. "Disfressen de cultura actes d'adoctrinament ideològic amb el vistiplau de l'equip de govern i la seua presència en ells", ha retret el portaveu del grup, Lorenzo Lorenzo. "L'Ajuntament de Monòver no ha d'emparar entitats que han destrossat les vides de milers de catalans i espanyols amb el seu intent de separar Espanya en el major desafiament que ha patit la democràcia", ha afegit.

El portaveu del PP retreu, a més a més, que el PSOE va donar suport a l'aplicació del 155 a Catalunya i que al poble, els socialistes, "trenquen l'aliança dels demòcrates espanyols en la mesura que permeten aquest actes". Demana, però, "una posició clara" davant el que consideren manifestacions independentistes.

Per últim, el PP veu en la presentació literària un "intent expansionista dels independentistes a la Comunitat Valenciana com a part dels anomenats Països Catalans" i, finalment, no dubta d'assenyalar Compromís com a ideari d'una suposat "full de ruta" al País Valencià per a conduir-lo a l'annexió,