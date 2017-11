À Punt confia de nou en After Share per al seu llançament

L'agència de publicitat After Share serà l'encarregada de la campanya de llançament d'À Punt Media. Segons informa El Confidencial, l'empresa dirigida per Risto Mejide s'ha fet amb la promoció, després que les altres dues empreses –Publips i la UTE, assessora de mitjans publicitaris, i Pedrosa & Salas publicidad y comunicación– que es van presentar al concurs foren excloses per no superar la puntuació mínima en l'oferta creativa.

Així doncs, After Share s'encarregarà de gestionar una campanya que té com a objectiu que el públic es familiaritze amb la nova marca, crear expectació sobre els nous continguts de la cadena o informar sobre l'inici de les emissions de ràdio i web, segons els plecs del concurs. El contracte serà per 120.000 euros i s'executarà en un termini màxim de dos mesos, segons informa el digital.

L'empresa de Mejide ja va realitzar el desenvolupament de la identitat visual i el naming d'À Punt, després d'aconseguir el contracte –xifrat en 60.000 euros.